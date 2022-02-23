بعضها بـ121 ألف جنيه.. أرخص 3 عربيات بمصر في 2022

ارتفاع أسعار الغالبية العظمى من السلع والمنتجات كالسيارات على سبيل المثال، يدفع البعض للعزوف عن شراء الجديد واللجوء إلى المستعمل منها، باعتبارها الحل الأمثل في ظل حتمية الحصول على سيارة، إلا أن هناك بعض الأنواع من السيارات يمكن شراؤها بأسعار «رخيصة» مقارنة بالموجود في الأسواق.

ووفق جولة «الوطن»، في أحد المعارض، نقدم 3 سيارات هي الأرخص في السوق المصرية في الوقت الراهن، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

سوزوكي ألتو 2022 الجديدة

يمكن للجمهور شراء «سوزوكى ألتو 2022» بسعر 121,900 جنيه، وتفاصيلها كالتالي:

- سعة المحرك (لتر) 800 .

- سيلندرات 3 .

- نوع الدفع/الجر Front Wheel Drive

- سعة خزان الوقود (لتر) 35 .

- نوع الوقود بنزين.

- قوة المحرك (حصان)47 .

- عزم الدوران (نيوتن متر) 68 .

- ناقل الحركة يدوي .

- عدد المقاعد 5 مقاعد .

- الطول (متر) 3.446 .

- عرض (متر) 1.490 .

- ارتفاع (متر) 1.475 .

- قاعدة العجلات (متر) 2.360 .

- سعة صندوق السيارة (لتر) 180.

سوزوكى اسبريسو 2022 الجديدة

وتأتي في المرحلة الثانية السيارة «سوزوكى اسبريسو2022» بسعر يصل لـ 194 آلف جنيه وتفاصيلها هي:

- تعتمد على منظومة الجر الأمامى.

- وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 14.3 ثانية.

- تصل سرعتها القصوي إلى 150 كم.

السيارة تنتمي لفئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم.

- مزودة بمحرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي.

- قوة المحرك (حصان)67.

- عزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

لادا جرانتا 2022 الجديدة

ومتاح السيارة «لادا جرانتا 2022» أمام الجمهور بسعر يصل لـ 174 آلف جنيها، وتفاصيلها جاءت كالتالي:

- فئة السيارات لادا جرانتا تنتمي لـ السيدان.

مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي.

- قوة المحرك (حصان)98.

- عزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية.