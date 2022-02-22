السادات للعلوم الإدارية تعلن حاجتها لمدرسين وأساتذة.. شروط التقديم

أعلنت أكاديمية السادات للعلوم الإدارية عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجتها لمدرسين وأساتذة، وينتهي التقديم يوم 7 مارس المقبل.

ونشرت الأكاديمية الشروط التي تتطلبها كل وظيفة من الوظائف الأربع المطلوبة وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

وظيفة مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات

ووفقا لإعلان الوظيفة، فإن الأكاديمية في حاجة لمدرس يعمل بكلية الحاسبات والمعلومات وهندسة البرمجيات أو علوم الحاسب وهندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي وشبكات الحاسب، والأمن السيبراني، ويشترط أن يكون حاصل على درجة الدكتوراه في التخصص المطلوب.

وظيفة مدرس بكلية اللغات والترجمة

يعمل المتقدم للوظيفة مدرس بكلية اللغات والترجمة اللغة الصينية أو اللغة الإسبانية (لغويات أو أدب)، ويشترط أن يكون حاصل على درجة الدكتوراه في التخصص المطلوب من خريجي كلية الآداب أو كلية الألسن.

وظيفة أستاذ مساعد (لغة انجليزية)

يشترط في الوظيفة أن يكون من خريجي كلية الآداب أو كلية الألسن، والمطلوب للوظيفة عدد واحد فقط.

وظيفة أستاذ مساعد (علوم حاسب)

ويشترط في المتقدم أن يكون تم ترقيته في التخصص المطلوب من اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بقطاع الحاسبات والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات .

الأوراق المطلوبة

وجاءت تفاصيل الأوراق المطلوبة لجميع الوظائف على النحو التالي:

1- شهادة البكالوريوس أو الليسانس.

2- شهادة الماجستير والدكتوراه أو ما يفيد معادله شهادة الدكتوراه من المجلس الأعلى للجامعات.

3- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

4- صورة بطاقة الرقم القومي.

5- صورة شخصية جديدة 4 * 6.

6- موافقة جهة العمل على التقدم للإعلان.

7- عدد (3) نسخة من رسالة الدكتوراه.

8- بيان حالة علمية ووظيفية موضح به الإجازات والجزاءات والإعارات والمساهمات.

9- الموقف من الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور.

10- تقدم الطلبات باليد وفقاً للنموذج المعد لذلك بالإدارة العامة للموارد البشرية بالأكاديمية – كورنيش النيل – مدخل المعادي.