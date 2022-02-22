«الوطنية للصحافة»: انطلاق معرض «صناعة بلدنا» 3 يوليو المقبل

أعلن عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، موعد إقامة معرض "صناعة بلدنا" الذي تنظمه الهيئة الوطنية للصحافة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو المقبل.

معرض صناعة بلدنا

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للصحافة اليوم بمقر الهيئة، بحضور الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ووليد عبد العزيز عضو الهيئة ومروة السيسي أمين عام الهيئة، وعبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وأحمد جلال، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وإياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة دار التحرير، وعدد من رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير الصحف المصرية.

وتم خلال المؤتمر توقيع بروتوكول بين الهيئة والمؤسسات الصحفية الثلاث هو الأول من نوعه تأكيدا لدور المؤسسات الصحفية القومية كشريك أساسي وفاعل في جهود التنمية الشاملة ودعم الدولة وتقوية أركانها وتعزيز جهودها في الإنتاج والإصلاح والتنمية فكرة المعرض.

بروتوكول تعاون مع 3 مؤسسات قومية

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة، إن المعرض يعكس ما شهده قطاع الصناعة من طفرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعلته قاطرة التنمية الاقتصادية، وأحد أهم دعائم تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف: "نعمل خلال المرحلة المقبلة على عقد العديد من الاجتماعات والجلسات التحضرية والمتابعة اليومية ومختلف الترتيبات والاستعدادات حتى يأتي المعرض متكاملا ويقدم نموذجا للمعارض الوطنية يكون بمثابة نقلة نوعية في المعارض تحقق الأهداف الاستراتيجية والوطنية".

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن هذا المعرض يحقق تضافر المؤسسات الصحفية القومية الثلاث تحت إشراف الهيئة الوطنية للصحافة على هدف واحد، وفي مشروع موحد، يؤكد الدور الحقيقي والمنوط من تلك المؤسسات في دعم الدولة وتقوية أركانها وتعزيز جهودها في الإصلاح والتنمية والتصدي لكل ما يهدد استقرارها ومساندة كل ما يحقق مصلحة مصر وينتصر للأهداف الوطنية.

وأكد أن الفترة المقبلة تشهد تنظيم فعاليات أخرى على نفس المستوى من التميز بمشاركة بقية المؤسسات الصحفية القومية، ويجري حاليا الإعداد لها، وإنهاء الترتيبات الخاصة بها.

وأشار إلى أن المعرض يكون بمثابة تنفيذ للتوجيهات الوطنية، ويسلط الضوء على ما شهدته السنوات السبع الأخيرة من إنجازات في قطاع الصناعة، لافتا إلى أن المعرض يقدم صورة ناصعة للصناعة الوطنية كواحدة من ثمار سنوات عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاق متواصل من الإنجازات في شتى القطاعات ومحتوم النجاح للجمهورية المصرية الجديدة التي تعود ثمارها على المواطن وتحقق عوائدها مصلحة الوطن.

وتابع: «معرض صناعة بلدنا تكون له أهداف وطنية أساسية تركز في المقام الأول على إعلاء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والوطنية وتأكيد رسالة الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية القومية كشريك أساسي وفاعل في جهود التنمية الشاملة في دعم الدولة ومساندة إنجازاتها غير المسبوقة وترسيخ وتطوير الصناعة المصرية».

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة تركز على تقديم صورة متكاملة للصناعة والمنتج المصري للمواطن المستهلك سواء في مصر أو المنطقة والعالم، وأن المعرض تكون له أبعاد تسويقية تعني بتسويق ونشر المنتج المصري، وزيادة وتأكيد الثقة في جودته، لا سيما وأنه يتم توجيه الدعوة لشخصيات بارزة معنية بقطاع الصناعة لتكون بمثابة سفراء للمعرض وأداة لتحقيق أهدافه.

كما أشار الشوربجي إلى أن المعرض يخدم العديد من الأطراف في مقدمتها المواطن وتعريفه بمنتجات بلاده وجودتها في مختلف القطاعات خصوصا الأكثر تصديرا، إضافة إلى المستثمرين والصناع والعمل على ترويج المنتجات إقليميا ودوليا وتعزيز نشر وانتشار المنتج المصري، واستكشاف وعقد شراكات تمكنهم من الاستغناء عن مدخلات إنتاج مستوردة ببديل محلي وتحقيق التكامل خدمة للصناعة الوطنية والمنتج المحلي بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري بشكل عام إضافة إلى استكشاف الفرص التصديرية المتاحة وإبراز النماذج الواعدة وتسليط الضوء على طبيعة السوق.

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا من الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية الثلاث؛ لمتابعة كافة الجوانب التي تتعلق بتهيئة الظروف لنجاح المعرض الذي يستهدف في المقام الأول ترويج المنتجات المصرية إقليميا وعالميا وأيضا استغلال علاقات مصر القوية مع مختلف بلدان العالم لتعزيز انتشار المنتج المصري ودعم الثقة في جودته، مشيرا إلى عقد العديد من اللقاءات والجلسات التحضرية حتي يكون المعرض بمثابة الترجمة الحقيقية للنجاحات التي يحققها القطاع الصناعي خصوصا وأن صناعة مصر شهدت خلال السنوات الثماني الأخيرة من عمر الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة عملاقة في جميع المجالات وأن أيادي التنمية والعمران والإنتاج في كافة القطاعات أولت أهمية فائقة للمنتج المصري.

وقال إن تنظيم هذا المعرض يكون بمثابة رسالة وطنية يتم من خلالها تقديم صورة ناصعة البياض للإمكانيات الصناعية المصرية كواحدة من ثمار سنوات وعهد نجح في فرض إنجازات مصر على كافة الأوساط والهيئات والمؤسسات العالمية التي شهدت بتميز التجربة المصرية في مواجهة التحديات والمشكلات في ظل انطلاقات متواصلة على كافة المستويات.

وأضاف الشوربجي، أن المعرض يشهد مشاركة فعالة من مختلف المؤسسات والهيئات والشركات الوطنية في مجالات الحاصلات الزراعية والثروة الحيوانية والإنتاج الداجني والأسماك ومنتجات المحافظات والتجمعات الإنتاجية والحرف اليدوية والتراثية والسلع الهندسية والإنتاج الحربي ومنتجات قطاع الأعمال والأسمدة والبترول والكيماويات والسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بمواد البناء والسيراميك والدهانات والأثاث والديكور والبلاستيك والأدوات المنزلية والمنسوجات والمفروشات.