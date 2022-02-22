معلومات عن الكاتبة هبة عبد الحليم.. توفيت عن عمر ناهز 27 عاما

سيطرت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الكاتبة الشابة هبة عبد الحليم التي رحلت اليوم، إثر أزمة صحية، عن عمر يناهز 27 عاما، فيما حرص الكاتب عمر طاهر على نعيها، ونشر صورة لها عبر صفحته بصحبة روايتها الأخيرة «أبعد من يافا» والتي شاركت بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وعلق على الصورة: «في رحمة الله وسلامه الكاتبة الشابة هبة عبد الحليم».

سبب وفاة هبة عبد الحليم

هبة عبد الحليم خريجة كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون جامعة القاهرة في 2016، أصيبت بأزمة صحية في الأيام الماضية، دخلت على أثرها الرعاية المركزة في أحد المستشفيات، بعد تعرضها لغيبوبة سكر.

وشاركت هبة عبد الحليم في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بعملها الأدبي الثاني رواية «أبعد من يافا» الصادرة عن المكتبة العربية للنشر والتوزيع، حيث نشرت من قبل كتابا بعنوان «كل الفصول خريف» الذي يضم 40 مقالًا بموضوعات مختلفة.

رواية أبعد من يافا للكاتبة هبة عبد الحليم

أبعد من يافا رواية تاريخية اجتماعية تدور أحداثها خلال الفترة من 1967 وحتى عام 1970، أي من الهزيمة حتى حرب الاستنزاف، وتناقش ظروف طبقات مجتمعية عديدة كالمهاجرين والفلسطينيين الذين هاجروا مصر بعد حرب 1948 ومهاجرين يونانيين، فئات مختلفة من المجتمع كالصحفيين وإسكندرانيين، اختلفت طبيعتهم وبيئاتهم، ولكن جمعهم خط واحد وهو تأثرهم بالحرب والهزيمة وتفاصيل الأحداث خلال حرب الاستنزاف.

خلال فترة معرض الكتاب دونت هبة عبد الحليم عبر «فيسبوك»: «معرض الكتاب هو الحدث السنوي الأهم بالنسبة لي مش بس عشان بشارك فيه وأنا كاتبة وبعتبره تتويج لمجهود سنة كاملة من الكتابة والبحث والتفكير، لكن كمان متعة اقتناء الكتب بمزاج والسعادة والبهجة اللى حرفياً حسيت بيهم في كل ركن في المعرض، أنا فخورة إني موجودة في المعرض بكتابين وأتمنى أن ربنا يمنحني القدرة على مواصلة السعي وشغف الكتابة وحب القراءة والاطلاع».