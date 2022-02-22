إنجازات معهد الأراضي خلال يناير 2022.. أبرزها فحص 593 مُركب سمادي

قال الأستاذ الدكتور محمد الخولي مدير معهد الاراضي بمركز البحوث الزراعية انة في مجال البيئة والانتاج قام المعهد بعقد ورشة عمل تحت عنوان تقنية النانو كاتجاة حديث في استدامة الأراضي والمياة.

وفي سياق متصل قال الخولي مدير المعهد انة تمت زيارة مهمة لوفد علمي رفيع المستوي من نيجيريا حيث تفقد الوفد برفقة السادة وكلاء المعهد وبعض الباحثين واستمع الوفد النيجيري الي عرض تقديمي من السيد الأستاذ الدكتور مدير المعهد يوضح دور المعهد رؤيتة والمهام الاي يقوم بها.

وتم عرض مجالات التعاون المستقبلية مع الوفد النيجيري وأيضا كما استقبل الاستاذ الدكتور محمد الخولي مدير المعهد ممثلي شركة waterRetainerوفد من دولة المجر والمتخصصة في إنتاج مركبات تساعد التربة علي الاحتفاظ بالمياة وذللك لإجراء اختبارات اللازمة تحت الظروف البيئة المصرية وجاري إجراء التجارب في منطقتي بدر والقناطر الخيرية.

وفي مجال الأنشطة الخدمية تم تقييم عدد ٣٦ عينة سماد عضوي وتحليل ١٨ عينة مياة وعدد ١٢٩ عينة مياة لبيان صلاحيتها للري وتم تحليل ٤٣ عينة نباتية وتحليل ١٦٨ عينة سماد معدني وعدد ٢٧٢ عينة مستخلص وتم إجراء معاينات خارجية لمساحة ٤٠.٥ فدان وإنتاج وبيع عدد ٢٩٨ كيس عقدين تكفي لزراعة ٢٩٨ فدان وإنتاج وبيع ٣٠٠ كيس لقاح سويري تكفي لزراعة ٣٠٠ فدان.

أما في مجال تحسين الاراضي قام المعهد من خلال الإدارة العامة للخدمات وتحسين الأراضي بالرقابة علي الأسمدة المحلية والمستوردة وتحديد مدي مطابقتها او عدم مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية الاستخدام الامن للاسمدة فقد تم مطابقة حوالي عدد ٦٢١ عينة سماد محلي ومستورد وفي مجال المخصبات الزراعية تم من خلال اللجنة الفنية للمخصبات الزراعية فحص ٥٩٣ مركب سمادي واستكمال إجراءات تسجيل ٣٣٢ مركب سمادي كان للجنة بعض الآراء الفنية لعدد ٢٥٨ مركبا سماديا.

وقد قامت اللجنة برفض تسجيل عدد ٥ مركب وقد أوصت اللجنة مخاطبة الشركات المنوطة بها لعمل التعديلات الفنية المطلوبة ويأتي ذللك طبقا لتوجيهات معالي وزير الزراعة السيد القصير والأستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.