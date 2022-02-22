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الري: إجراءات قانونية ضد متهم بتزوير ترخيص قطعة أرض للوزارة بالمنيا

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محمد أبو عمرة
06:46 م | الثلاثاء 22 فبراير 2022
وزارة الموارد المائية والري

وزارة الموارد المائية والري

قال بيان لوزارة الموارد المائية والري إنه في ضوء قيام أحد المواطنين بتزوير عدد من المستندات الرسمية بإدعاء موافقه الوزارة على الطلب المقدم منه للترخيص بإقامة مشروع على قطعة أرض تحت ولاية وزارة الموارد المائية والري بمحافظه المنيا.

وأوضحت الوزارة أنه جرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا المواطن، وجرى ضبطه من جانب الأجهزة الأمنية وإستكمال التحقيقات معه، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وأكدن الوزارة على أنه لا تهاون مع أي تصرفات غير قانونية يقوم بها البعض للتعدي علي أملاك الوزارة، مع إتخاذ الوزارة وبشكل فوري لكافه الإجراءات القانونية للتصدي لمثل هذه الأفعال.

 

 

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.