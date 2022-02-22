تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل مزارع وإصابة شقيقه بالزقازيق

قررت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل مزارع وإصابة شقيقه، حيث تعدى المتهمون على المجني عليهما أثناء تواجدهما في أرضهما الزراعية بقرية «الشوبك بسطة»، التابعة لمركز الزقازيق، إلى جلسة غد الأربعاء، للمرافعة والحكم.

وتنظر المحكمة القضية برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشاريين هيثم حسن الضوي، ويحيى عادل، وأحمد فاروق، وسكرتارية نبيل شكري.

إخطار مدير أمن الشرقية بمقتل مزارع وإصابة شقيقه

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الزقازيق، بمصرع شخص يُدعى «مجدي أ.»، 63 سنة، وإصابة شقيقه «محمد»، 58 سنة، إثر قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء عليهما بأسلحة بيضاء، أثناء تواجدهما في أرضهما الزراعية على طريق «الشوبك بسطة» بالزقازيق، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

أمن الشرقية يضبط 8 متهمين بقتل مزارع وإصابة شقيقه

شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 8 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، وأن بعضهم كانوا توجهوا ناحية الأرض الزراعية لسرقة ذرة، وتشاجروا مع أصحاب الأرض، وغادروا المكان، ثم انتظروا حتى المساء وتوجهوا إلى الأرض مرة أخرى، وكان المجني عليه وشقيقه يخلدان للنوم وأخذ قسط من الراحة أثناء قيامهما بري الأرض الزراعية الخاصة بهما، فقام الجناة بالاعتداء عليهما بالضرب اعتقاداً بأنهما اصحاب الأرض اللذين تشاجروا معهما أثناء سرقة الذرة في وقت سابق.

أسفرت الواقعة عن مقتل أحد المزارعين «مجدي أ.»، وإصابة شقيقه «محمد»، وتمكنت الأجهزة الامنية من ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.

وتوفت زوجة المجني عليه، بعد مرور 24 ساعة فقط على وفاة زوجها، حزناً عليه، ما أثار حالة من الحزن في جميع أرجاء قرية «شوبك بسطة»، خاصةً وأن الأسرة كانت تجهز للاحتفال بزفاف ابنهم، وتحول الفرح إلى حزن، وطالب الأهالي بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.