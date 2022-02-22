فؤاد الهاشمي: العلاقات بين مصر والكويت تعود لـ90 عاما

قال الكاتب الصحفي الكويتي فؤاد الهاشمي، إن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للكويت تأكيد على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي تعود إلى 90 عامًا، موضحا أن الكويت ثاني أكبر بلد عربي مستثمرة في مصر، بدليل أن الاستثمارات بلغت حتى عام 2021 إلى 22 مليار دولار بجانب استثمارات القطاع الخاص.

ضبط خليتي إخوان

وقال «الهاشمي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي: «أثناء حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي والإخوان، الله يجحمهم مطرح ما راحو، بعتوا 250 ألف إخواني، وتم ضبط خليتين إخوان في الكويت كانت تتآمر على مصر، والإخوان كانوا يرسلون أموالهم للكويت وياريت وهم عقارب».

الكويتي لا يعتبر كويتي إلا إذا سافر إلى مصر

وأوضح الكاتب الصحفي الكويتي فؤاد الهاشمي، أن أهل الكويت يعتبرون أن الكويتي الذي لم يذهب إلى مصر ليس كويتيًا لأن أهل الكويت يحبون السفر إلى مصر ويذهبون مع أسرهم، مبينا أنه زار مصر وعمره 10 سنوات مع والده، مؤكدا أن هناك ارتباط عائلي وأسري كويتي تجاه مصر وليس سياسي فقط: «أنا آخر مرة زرت مصر كان من 3 سنين، جواز سفري انتهى وقاعد في الإمارات حاليا وأول لما أطلع جواز سفر هتكون مصر أول دولة أزورها».