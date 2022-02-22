مصر تخاطب العالم بجهود «7 سنوات على طريق بناء جمهورية جديدة»

أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، تقريراً باللغة الإنجليزية حول الإنجازات التى حققتها الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال السنوات السبع الماضية، فى رحلة «الجمهورية الجديدة»، وهو التقرير المُقرر توزيعه على السفارات المختلفة خلال الأيام القليلة المقبلة، لنقل حجم الجهود التنموية الكبيرة التى تشهدها البلاد.

بدأ التقرير بكلمة من الرئيس السيسى قال فيها إن مصر أخذت على نفسها عهداً بأن تمضى قدماً نحو تحقيق التنمية المستدامة فى مختلف المجالات، وذلك جنباً إلى جنب مع مواجهة «التحديات والمشكلات» المتراكمة. وأضاف، فى مقدمة «التقرير»، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية فى المضى قدماً حول التنمية الشاملة فى عدة قطاعات، عبر تنفيذ مشروعات بنية تحتية عملاقة، والعمل على برامج لـ«الحماية الاجتماعية»، والعمل على بناء الإنسان وما يُعرف بـ«الاستثمار فى رأس المال البشرى»، فضلاً عن اتخاذ إجراءات فعّالة تجاه الاقتصاد الأخضر.

«السيسى»: مستقبل مصر واعد

وأوضح أن جميع إجراءات الدولة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين، وتحقيق تطلعاتهم لـ«مستقبل مشرق وواعد»، مؤكداً أن لديه ثقة غير محدودة فى الشعب المصرى العظيم، وفى قدراتهم، ولديه آمال كبيرة فى مستقبل مصر.

وتابع: «هدفنا بناء (مصر الجديدة).. دولة جديدة تحترم الحقوق، والحريات، وتؤدى الواجبات، وتضمن العيش المشترك لمواطنيها دون تمييز»، مؤكداً أن «الجمهورية الجديدة» تعمل على فرض سيادة القانون، وتضمن حرية العبادة، والرأى، والعمل من أجل نمو وازدهار الدولة، وتحقيق مستقبل واعد لجميع المصريين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة واجهت منذ 2013 تحديات مختلفة صمدت أمامها بقوة، مثل عدم الاستقرار الإقليمى، وتحديات اقتصادية، وسط تشكيك من البعض فى قدرة مصر على الصمود، وتحقيق التنمية المستدامة، لكن هذا الأمر تحقق بفضل «الإرادة السياسية القوية» للرئيس عبدالفتاح السيسى، وصمود شعب مصر العظيم، وهى الجهود التى وضعت مصر «على طريق الإصلاح»، فى رحلتها لـ«الجمهورية الجديدة».

وأضاف أن الدولة فى عهد الرئيس وضعت برامج الإصلاح الاقتصادى، والحماية الاجتماعية فى مقدمة أولوياتها، لتعمل وفق «رؤية مصر 2030» على تحقيق طفرة فى مختلف المجالات، موضحاً أن جهود الدولة تستهدف تحقيق بيئة صالحة لـ«النمو الشامل»، والعمل على تقليل عجز الموازنة، وكبح جماح معدل التضخم الاقتصادى، وزيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، لافتاً إلى أن قوة الاقتصاد وصلابته بعد «الإصلاح»، تأكّدت خلال جائحة كورونا، كونه الوحيد فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذى حقّق معدل نمو إيجابياً فى 2020.

وأكد «مدبولى» إيلاء الدولة أهمية كبرى لدعم أنشطة القطاع الخاص، وتحقيق الشراكة بينه وبين القطاع العام، مشدّداً على إيمانها بقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادى فى الفترة المقبلة، لافتاً إلى إنشاء «الصندوق السيادى المصرى»، كجزء من التزام الدولة بتحسين مناخ الأعمال، وتحفيز القطاع الخاص على النمو، عبر نماذج ناجحة من الشراكة مع الدولة، لجذب الاستثمارات الخاصة إلى الأصول غير المستغلة للدولة.

وأوضح مركز المعلومات أن التقرير يعطى نظرة متعمّقة فى الجهود الحكومية المُنجزة خلال السنوات السبع الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأنه يتضمّن 3 أقسام، أولها وضع الدولة المصرية قبل تولى الرئيس السيسى مقاليد حكم البلاد، تحت عنوان «سنوات من التحديات المتراكمة».

ونوه بأن التقرير يتناول التحديات التى واجهها الرئيس السيسى على المستويات الاجتماعية والاقتصادية، لافتاً إلى أن الجزء الثانى من التقرير يأتى بعنوان: «مصر تعود فى عهد الرئيس السيسى»، والذى يسلط الضوء على السياسات الإصلاحية التى اتبعتها مصر فى عهد الرئيس السيسى خلال الفترة من 2014 حتى 2021، عبر معالجة الاختلالات الرئيسية فى الاقتصاد المصرى، وخلف بيئة صالحة لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، كما يتضمّن التقرير الجهود المبذولة لتطوير بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسية، والتغلب على التحديات المختلفة فى مجالات النقل، والقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، وملف الطاقة، والعمل على التحول الرقمى، وتحسّن أوضاع السياحة.

كما تضمّن التقرير الجهود المبذولة لمعالجة ملفات اجتماعية مختلفة، مثل القطاع الصحى، وتمكين المرأة والشباب، وغيرها من الملفات، واشتمل أيضاً على جهود بذلتها مصر لاستعادة ريادتها الإقليمية، وتطوير علاقاتها وشراكتها مع عدة دول، كما يتضمّن التقرير المسار الذى تنتهجه مصر نحو «الجمهورية الجديدة»، فى طريقها للحفاظ على ما تحقّق، والبناء عليه.

وأشار إلى الكثير من النماذج الناجحة فى الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى مصر، مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذى تشارك فيه 13 شركة قطاع خاص لإقامة وتشغيل محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، فضلاً عن حصول محطة «مصرف بحر البقر» لمعالجة مياه الصرف، على 3 أرقام قياسية من موسوعة «جينيس»، موضحاً أن هناك قرابة 300 مطور عقارى يعملون فى مشروعات بناء عاصمة مصر الإدارية الجديدة، ومنها «البرج الإيقونى»، و«مدينة المعرفة»، وغيرهما، مشدداً على أن الدولة تعطى أهمية قصوى لملف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وبناء الإنسان المصرى، مؤكداً أن «الرعاية الصحية» هى «حق من حقوق الإنسان»، ومن ثم تعمل الدولة على تحقيق ما يُعرف بـ«التغطية الصحية الشاملة».

ولفت إلى إطلاق مصر فى عهد الرئيس مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد خلال نوفمبر 2019، وتغطى المرحلة الأولى من المشروع 3.7 مليون مواطن ومواطنة، مشيداً بالشراكة الناجحة بين مصر والبنك الدولى، عبر تمويل بـ400 مليون دولار، دعماً لتحقيق «التغطية الصحية الشاملة»، مشيراً إلى تنفيذ مبادرة رئاسية صحية أخرى لدعم صحة المرأة، والتى فحصت 10.3 مليون امرأة. وأوضح أن الدولة عملت على المستوى الاجتماعى؛ فمثلاً نجح برنامج «تكافل وكرامة» فى الوصول إلى ما يقرب من 3.6 مليون مستفيد، يمثل 76% منهم النساء، فضلاً عن إطلاق «حياة كريمة»، التى تهدف لتحسين مستوى معيشة 58 مليون نسمة، عبر مشروع وطنى واحد، يوفر بنية تحتية، ويعمل على التمكين الاقتصادى والاجتماعى، بما يُحقّق الأهداف الإنمائية، متطرقاً إلى إطلاق الحكومة المصرية البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية خلال عام 2021، بما يدعم استدامة نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفّذته مصر بنجاح، موضحاً أن هذا البرنامج يتضمن 300 إجراء.