«الإحلال»: تخريد 2200 سيارة قديمة تمهيدا لتسليم أصحابها أخرى جديدة

تستعد المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، التي مضى على صنعها 20 عاما فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، إلى تخريد نحو 2200 سيارة قديمة، تمهيدا لمنح أصحابها سيارات جديدة تعمل بالغاز.

وكشف الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، أن مسؤولي المبادرة يجهزون في الوقت الحالي 2200 سيارة قديمة، تمهيدا لتخريدها، ضمن مبادرة لإحلال المركبات المتقادمة.

وأضاف «عوض» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبادرة قدمت حتى الان نحو 314 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة لنحو 14.7 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، لتشجيع المستفيدين المستوفين كل شروط المبادرة على التنفيذ.

«عوض»: تخريد 14 ألف سيارة متقادمة

وأشار «عوض»، إلى أن عدد السيارات التي جرى تخريدها تخطى حدود الـ14 ألف سيارة متقادمة، مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما، تتوزع بين 13.500 سيارة تاكسي وملاكي، بالإضافة إلى 600 سيارة ميكروباص.

ولفت «عوض»، إلى أن هناك 10 آلاف طلب إحلال جديد مستوفي للشروط، وجاهز للتسليم، بمجرد موافقة شركات السيارات التي تتعاون مع الحكومة في تنفيذ المبادرة، مؤكدا حصول أصحاب الـ10 آلاف طلب على سياراتهم الجديدة، بمجرد موافقة الشركات على تلك الطلبات فورا، بعد تسلم سياراتهم المتقادمة التي يعود تاريخ إنتاجها إلى عام 2000.

المبادرة الرسمية لإحلال المركبات

بدأت المبادرة الرسمية لإحلال المركبات التي مر على تاريخ صنعها أكثر من 20 عام بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهر يناير 2021 لتنفذ وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، المبادرة على ثلاثة المراحل، لتبدأ المرحلة الأولى بمحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، إلى جانب محافظات القاهرة الكبرى الثلاث القاهرة والجيزة والقليوبية، مستهدفة إحلال 250 سيارة جديدة، تعمل بالغاز الطبيعي في المرحلة الأولى فقط.