مصرع شخص وإصابة 4 في حادثين منفصلين بالإسماعيلية

لقى شخص مصرعه وأصيب نحو 4 آخرين في حادثين منفصلين بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، تم نقل جثة المتوفي والمصابين للمستشفيات المختصة، وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تصادم سيارة مع دراجة نارية

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد مصرع شخص على طريق الإسماعيلية الصحراوي، قرب مدخل قرية «نفيشة»، وإصابة آخر، نتيجة تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكي.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المتوفي إلى ثلاجة مستشفى القصاصين المركزي، والمصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن جهات التحقيق قررت التحفظ علي الجثمان لحين انتهاء التحقيقات، للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث، قبل تسليم الجثمان إلى ذويه والتصريح بدفنه.

وأضافت المصادر إن المتوفي يُدعي «محمد أحمد رجب»، 57 سنة، مقيم بقرية «أبو شحاتة»، والمصاب «علي خليل السيد»، 23 سنة، مقيم بقرية سرابيوم، التابعة لمركز ومدينة فايد بالاسماعيلية.

إصابة 3 في انقلاب دراجة نارية «تروسيكل»

وفي حادث آخر، أصيب 3 أشخاص نتيجة انقلاب دراجة نارية «تروسكيل»، بدون لوحات معدنية، مساء اليوم الثلاثاء، على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي قرب مدينة المستقبل.

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية بـ3 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي، فيما أشارت المصادر إلى أن الإصابات تتنوع ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح بالجسم.

وأسفر الحادث عن إصابة «محمد وليد السيد»، 11 سنة، مقيم بمركز ومدينة أبوصوير، و«وليد السيد حمادة»، 9 سنوات، و«وليد السيد محمد»، 45 سنة، مقيم بمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية.