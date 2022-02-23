ضبط 3 أشخاص بعد سرقتهم 12 تابلت وأجهزة كهربائية من مدرسة بسوهاج

شهدت دائرة مركز جهينة، شمال غرب محافظة سوهاج، قيام 3 أشخاص بسرقة «12 تابلت، وراوتر، ومروحتين، وشاشة تلفزيونية، وسماعة صب بمحتوياتها»، تم ضبط المتهمين.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بورود إشارة من مركز جهينة يفيد ببلاغ كل من «زكريا. م. ح. ع»، 58 عاما، ويقيم دائرة المركز، و«أحمد. م. ا. م»، 48 سنة، ويقيم دائرة المركز، مدرسان بمدرسة جهينة الثانوية بإكتشافهما سرقة «12 تابلت، و3 راوتر، و2 مروحة، وشاشة تلفزيونية 19 بوصة، وسماعة صب بمحتوياتها»، من داخل الغرفة الخاصة بعهدة المدرسة، ولم يتهما أحدًا بالتسبب فى ذلك.

كسر قفل باب الغرفة

وبالفحص تبين وجود كسر بقفل باب الغرفة المشار إليها الكائنة بالطابق الأرضي ووجود بعثرة بمحتوياتها.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من «أحمد. خ. م. ع، 16 سنة، عامل، و«محمد. ش. ا. م» 17 سنة، عامل، ويقيمان دائرة المركز، ومحمد ع م ع - سن 17 سائق توك توك - ويقيم دائرة مركز جهينة بسوهاج.

ضبط المتهمين

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة حيث قام الأول والثانى بالدلوف إلى داخل المدرسة ليلاً وكسر قفل باب الغرفة المشار إليها وسرقة محتوياتها حيث كان بانتظارهما المتهم الثالث بـ«التوك توك» قيادته أمام المدرسة لاصطحابهما والمسروقات، وتم ضبط المسروقات والتوك توك المستخدم بإرشادهم.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.