«التنمر» يُبعد الطفل مؤمن مرعي عن «جزيرة غمام»: للأسف لسه في ناس مريضة

أعلن الطفل مؤمن مرعي، انسحابه من مسلسل «جزيرة غمام» للمخرج حسين المنباوي، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2022.

وكشف مرعي، سبب انسحابه من المشاركة في المسلسل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «انسحبت من الاشتراك في مسلسل جزيرة غمام بسبب التنمر.. للأسف لسه في ناس مريضة».

معلومات عن مؤمن مرعي

وشارك مرعي في عدد من الأعمال، منها مسلسلات «كبريت أحمر 2»، مع الفنان أحمد السعدني والمخرج عصام الشماع، و«أحسن أب» مع الفنان علي ربيع والمخرج معتز التوني، وتألق مؤمن في الدور الذي قدمه في مسلسل «ما وراء الطبيعة»، الذي عرض على منصة «نتفليكس» وأشاد بأدائه المخرج عمرو سلامة، حيث استطاع خطف الأنظار نحوه وسط كم هائل من المبدعين داخل السلسلة.

ونشر«سلامة» عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، صورة للطفل مؤمن مرعي، وعلق عليها قائلا: «مؤمن مرعي.. موهبة المستقبل صاحب العيون المشعة.. ما وراء الطبيعة».

وتفاعل مع منشور عمرو سلامة آنذاك عدد من المتابعين والفنانين، حيث علّقت الفنانة علا رشدي قائلة: «خطير، وشه كله ناعم أوي، بس حاد في نفس الوقت وعينيه بتنطق طاقة وذكاء»، بينما علقت الفنانة هيدي كرم: «خطير.. وشه فيه قبول مش طبيعي».

معلومات عن مسلسل «جزيرة غمام»

ومسلسل «جزيرة غمام» تأليف السيناريست عبدالرحيم كمال، بطولة الفنان طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، مي عزالدين، وأحمد أمين، ويصور فريق العمل مشاهده في الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي بشكل يومي، للانتهاء من التصوير بشكل نهائي حسب الخطة التي يضعها مخرج العمل، حيث تدور أحداث «جزيرة غمام» في حقبة تاريخية بالعشرينيات، أي قبل نحو 100 عام من الآن.