أكاديمية ناصر العسكرية تهنئ «مصر للطيران» على الإشادات العالمية بطياريها

أجرى وفد من أكاديمية ناصر العسكرية، زيارة إلى مركز عمليات مصر للطيران للطيران المتكامل IOCC، والمسؤول عن إدارة ومتابعة عمليات تشغيل رحلات مصر للطيران الداخلية والخارجية، في إطار التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الزيارات بين الكيانات الوطنية العريقة.

ورحب الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بزيارة الوفد الذي كان في استقباله الطيار محمود صقر، مدير عام مركز العمليات المتكامل، والطيار تامر القاضي، نائب مدير عام المركز.

إمكانيات الشركة الوطنية مصر للطيران

وضمّ الوفد أعضاء هيئة تدريس ودارسي كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، من المصريين والأشقاء العرب، بهدف التعرف عن قرب على إمكانيات الشركة الوطنية مصر للطيران وقدرات العاملين فيها.

واستمع الوفد إلى شرح توضيحي من الطيار محمود صقر، عن إمكانيات مركز العمليات المتكامل لمصر للطيران IOCC، وما يشتمل عليه من غرفة لإدارة الأزمات وعناصر بشرية ذات كفاءة عالية من حيث سرعة التصرف تجاه أي أزمة طارئة في مجال الطيران المدني والتعامل معها أولا بأول.

إشادة عالمية بطياري مصر للطيران

من جانبه، أشاد وفد أكاديمية ناصر العسكرية، بالإمكانيات المتطورة التي يتمتع بها مركز العمليات بمصر للطيران، معربا عن سعادته بالزيارة وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال من العاملين بمركز العمليات، كما هنأ الوفد شركة الوطنية على الإشادة العالمية بطياري مصر للطيران، وكفاءتهم وتعاملهم باحترافية، خاصة في أوقات الأزمات وذلك بعد واقعة مطار هيثرو بلندن.

وفي ختام الزيارة، قدّم رئيس الوفد، اللواء دكتور حسام أنور، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، درع كلية الدفاع الوطني نيابة عن مدير كلية الدفاع الوطني، تقديرًا للدور الفعال والمتميز لشركة مصر للطيران.