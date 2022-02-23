غدا آخر موعد.. رابط وخطوات تسجيل استمارة الثانوية 2022

ينتهي غدًا الخميس الموافق 24 فبراير الفترة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الثالث الثانوية حتى يتمكنوا من تسجيل استمارة الثانوية 2022، تمهيدًا لتسليمها إلى المدرسة خلال الفترة المقبلة، وتذكيرًا لأولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن تسجيل استمارة الثانوية 2022.

شروط تسجيل استمارة الثانوية العامة

وبحسب بيان سابق لوزارة التربية والتعليم، فإن تسجيل استمارة الثانوية 2022 يرتبط بتسديد رسوم الكتب المدرسية، وتقدر بنحو 510 جنيهات لطلاب الصف الثالث الثانوي في المدرسة، وتسديد رسم دخول الامتحان وهو 215 جنيهًا، ورسم تأمين التابلت 105 جنيهات، وكلاهما يسدد في أقرب مكتب بريد.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط لتسجيل استمارة الثانوية والشهادة الإعدادية، ويمكن الدخول عليه بشكل مباشر من هنـــا.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية 2022

بعد الدخول على موقع تسجيل استمارة الثانوية، التابع لوزارة التربية والتعليم، يجب تسجيل الدخول بالبريد الموحد للطالب وتسجيل كلمة السر.

سيظهر صفحة مقسمة لعدة أجزاء، الأول يتضمن بيانات الطالب الشخصية، مثل الاسم، الكود، الرقم القومي، الجنسية، يجب مراجعتها بشكل دقيق.

الجزء الثاني من الصفحة، وهي الخاصة ببيانات القيد الدراسي للطالب، مثل اسم المدرسة، الإدارة التعليمية، مديرية التعليم، حالة الطالب، مواد التخصص، اللغة الأجنبية الأولي، يجب مراجعة البيانات بدقة.

في نهاية الصفحة يجب الضغط على التالي، ليوجه الطالب لصفحة جديدة، تتطلب تحميل مستندات، ومنها صورة شخصية للطالب، بشرط أن تكون بصيغة «جي بي حي» ويظهر كامل الوجه، والخلفية بيضاء، ومدون عليها اسم الطالب، وألا يزيد حجم الصورة عن 1 جيجا.

أخيرًا الضغط على حفظ، ويمكنك فيما بعد طباعة وتسليم الاستمارة في المدرسة.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنه في حالة وجود خطأ في الاستمارة، فيجب التوجه الطالب وولي الأمر إلى حجرة الإرشاد التعليمي، لتعديل البيانات، مع التشديد على ضرورة أن يوقع ولي الأمر على البيانات الجديدة أمام الأعضاء في المكان المخصص.