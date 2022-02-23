«حافلة الوطن» أول كتاب للأطفال يوثق إنجازات آخر 7 سنوات في مصر

نشرت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، أحدث إصدارتها «حافلة الوطن السَّعيدة»، وهو أول كتاب لأدب الأطفال فى مصر يوثق ما تم إنجازه في السنوات السبع الماضية من مشروعات قومية عملاقة، وأطلقت مجلة نور للأطفال الكتاب، ضمن سلسلة كتاب نور، وهو من تأليف الكاتب إيهاب القسطاوي، ويستعرض فيه أبرز إنجازات الجمهورية الجديدة ، التى دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون شاهدة على عظمة المصريين، وتظل محفورة في أذهان النشء.

وكيل الأزهرالشريف يشيد بالعمل الجديد

لاقى الكتاب قبول واستحسان زوار جناح الأزهر الشريف، وتم طرحه ضمن إصداراتها المتعددة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ53، وأشاد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهرالشريف بهذا العمل الجديد.

وتُعرض الفكرة بالكتاب من خلال ركاب الحافلة من أطفال مصر الذين يتعرفون على مختلف المشروعات التى تم تشييدها، فى وقت قياسى بسواعد أبناء الوطن، بدءا من زيارة العاصمة الإدارية ومروراً بمصنع المُستنسَخَات الأثريَّة بمدينة العبور، وبمشروع حقل ظهر للغاز الطبيعي العملاق، وأيضاً بشائر الخير، وقناة السويس الجديدة، ومشروع الجلالة والعلمين الجديدة، والطَّاقَةُ الشَّمْسِيَّة في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، ومدينة دمياط للأثاث، وكذا مشروع الرمال السوداء بالبرلس، والتعرف على إنجازات مدينة الدواء بالخانكة والمشروع القومى للاستزراع السمكى، وقاعدة 3 يوليو البحرية.

وفى تقديمها للكتاب استدعت الكاتبة الدكتورة نهى عباس رئيس تحرير مجلة نور كلمات قالها الرئيس عبد الفتاح السيسى منها «إنَّها الجمهوريَّة الجديدة؛ جمهوريَّة الحلم، والأمل، والعلم، والعمل، جمهوريَّة قادرة، وليست غاشمة، جمهوريَّة مُسالمة، وليست مُستسلمة».

وقالت الدكتورة نهى عباس فى افتتاحية الكتاب، «رأينا من واجبنا أن نقدِّم لأبنائنا، وبناتنا الإنجازات العظيمة التي تتمُّ على أرض الوطن، حتى يتعرَّفوا على أهم المشروعات القوميَّة التي تمَّت بالفعل، وليشعروا بالفخر، والعزَّة والامتنان لوطنهم الغالي مصر».

تنفيذ فكرة الكاتب بطريقة جذَّابة

قدَّم الكاتب فكرته بشكل جذَّاب، ومبسَّط، من خلال رحلات حافلة الوطن السعيدة، فهيَّا بنا جميعًا نركب الحافلة، ونذهب معها في رحلاتها السعيدة لنسعد، ونفخر بما قدَّمه، ويقدِّمُّه الوطن لنا من إنجازات عظيمة، ولنهتف معًا دائمًا: «تحيا مصر».

وفي خاتمة الكتاب، دعا الكاتب إيهاب القسطاوي، الأطفال إلى الصعود إلى حافلة الوطن السعيدة؛ ليصطحبهم في جولة مُمتعة، وشيِّقة للتعرف على أهم المشروعات القوميَّة الكبرى؛ قائلاً لهم «حتى تَرَوُا حجم الإنجاز الذي فاق الإعجاز؛ وتفخروا بوطنكم الذي صنع هذه الأمجاد»، مشيراً إلى أن القصة تتجدد مع كل إشراقة شمس كلِّ صباح؛ يتجدَّد حبُّنا لوطننا الغالي مصر، ويتجدَّر انتماؤنا إلى أرضه الطاهرة؛ مهبط الرسالات، وموطن الأنبياء، وبوابة التاريخ، ودائمًا ما يتوكب كلُّ يوم جديد بإنجاز جديد يبهرُ العالم أجمع.