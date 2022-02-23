«حافلة الوطن» أول كتاب للأطفال يوثق إنجازات آخر 7 سنوات في مصر

«حافلة الوطن» أول كتاب للأطفال يوثق إنجازات آخر 7 سنوات في مصر
كتب:
نرمين عفيفي
01:09 م | الأربعاء 23 فبراير 2022
كتاب «حافلة الوطن»
نشرت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، أحدث إصدارتها «حافلة الوطن السَّعيدة»، وهو أول كتاب لأدب الأطفال فى مصر يوثق ما تم إنجازه في السنوات السبع الماضية من مشروعات قومية عملاقة، وأطلقت مجلة نور للأطفال الكتاب، ضمن سلسلة كتاب نور، وهو من تأليف الكاتب إيهاب القسطاوي، ويستعرض فيه أبرز إنجازات الجمهورية الجديدة ، التى دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون شاهدة على عظمة المصريين، وتظل محفورة في أذهان النشء.
وكيل الأزهرالشريف يشيد بالعمل الجديد
لاقى الكتاب قبول واستحسان زوار جناح الأزهر الشريف، وتم طرحه ضمن إصداراتها المتعددة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ53، وأشاد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهرالشريف بهذا العمل الجديد.
وتُعرض الفكرة بالكتاب من خلال ركاب الحافلة من أطفال مصر الذين يتعرفون على مختلف المشروعات التى تم تشييدها، فى وقت قياسى بسواعد أبناء الوطن، بدءا من زيارة العاصمة الإدارية ومروراً بمصنع المُستنسَخَات الأثريَّة بمدينة العبور، وبمشروع حقل ظهر للغاز الطبيعي العملاق، وأيضاً بشائر الخير، وقناة السويس الجديدة، ومشروع الجلالة والعلمين الجديدة، والطَّاقَةُ الشَّمْسِيَّة في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، ومدينة دمياط للأثاث، وكذا مشروع الرمال السوداء بالبرلس، والتعرف على إنجازات مدينة الدواء بالخانكة والمشروع القومى للاستزراع السمكى، وقاعدة 3 يوليو البحرية.
وفى تقديمها للكتاب استدعت الكاتبة الدكتورة نهى عباس رئيس تحرير مجلة نور كلمات قالها الرئيس عبد الفتاح السيسى منها «إنَّها الجمهوريَّة الجديدة؛ جمهوريَّة الحلم، والأمل، والعلم، والعمل، جمهوريَّة قادرة، وليست غاشمة، جمهوريَّة مُسالمة، وليست مُستسلمة».
وقالت الدكتورة نهى عباس فى افتتاحية الكتاب، «رأينا من واجبنا أن نقدِّم لأبنائنا، وبناتنا الإنجازات العظيمة التي تتمُّ على أرض الوطن، حتى يتعرَّفوا على أهم المشروعات القوميَّة التي تمَّت بالفعل، وليشعروا بالفخر، والعزَّة والامتنان لوطنهم الغالي مصر».
تنفيذ فكرة الكاتب بطريقة جذَّابة
قدَّم الكاتب فكرته بشكل جذَّاب، ومبسَّط، من خلال رحلات حافلة الوطن السعيدة، فهيَّا بنا جميعًا نركب الحافلة، ونذهب معها في رحلاتها السعيدة لنسعد، ونفخر بما قدَّمه، ويقدِّمُّه الوطن لنا من إنجازات عظيمة، ولنهتف معًا دائمًا: «تحيا مصر».
وفي خاتمة الكتاب، دعا الكاتب إيهاب القسطاوي، الأطفال إلى الصعود إلى حافلة الوطن السعيدة؛ ليصطحبهم في جولة مُمتعة، وشيِّقة للتعرف على أهم المشروعات القوميَّة الكبرى؛ قائلاً لهم «حتى تَرَوُا حجم الإنجاز الذي فاق الإعجاز؛ وتفخروا بوطنكم الذي صنع هذه الأمجاد»، مشيراً إلى أن القصة تتجدد مع كل إشراقة شمس كلِّ صباح؛ يتجدَّد حبُّنا لوطننا الغالي مصر، ويتجدَّر انتماؤنا إلى أرضه الطاهرة؛ مهبط الرسالات، وموطن الأنبياء، وبوابة التاريخ، ودائمًا ما يتوكب كلُّ يوم جديد بإنجاز جديد يبهرُ العالم أجمع.