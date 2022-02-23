بدء اختيار 50 متقدما لدورة الفندقة الشاملة الرابعة بسوهاج

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان عن بدء المقابلات الشخصية اليوم الأربعاء وغدا الخميس 23 و24 فبراير الجاري لاختيار 50 متقدما من المتدربين للدورة الرابعة للفندقة الشاملة بسوهاج والتي تنفذها وزارة القوي العاملة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنتجع هيلتون الأقصر، مشيرا إلي أنه يتم المقابلات بديوان عام مديرية القوي العاملة بسوهاج.

50 متقدماً مستوفين للشروط

وذكر الوزير أنه تقدم للدورة الرابعة 50 متقدماً من المستوفين للشروط منهم 16 من الإناث ، 34 من الذكور ، كما بلغ عدد المتقدمين 23 من حملة المؤهلات العليا ، 27 من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة.

المقابلات الشخصية..اليوم وغدا

وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج ، إنه تم الانتهاء من التقديم للدورة واستمر لمدة 10 أيام وأن المقابلات الشخصية ستكون اليوم الأربعاء وغدا الخميس (23 و24 فبراير الجاري) لاختيار أفضل العناصر للتدريب، موضحاً أن معايير الاختيار تتم وفقاً لتكليفات الوزير التي تعتمد على معايير الشفافية والكفاءة والرغبة في العمل بعد انتهاء التدريب وحسن المظهر، واختيار الأفضل والأنسب للتدريب، وبضرورة أن يتم اختيار عدد مناسب من الإناث تحقيقاً لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة .

وتم تشكيل لجنة الاختيار برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير إدارة التدريب المهني، وعضو من برنامج الأغذية العالمي وآخر من هيلتون الأقصر، فضلا عن موجه فني من إدارة التدريب المهني بالمديرية .

سعفان يتابع وحدات التدريب المهني المتنقل في المحافظات

على جانب آخر يتابع وزير القوى العاملة، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، وكذلك بوحدات التدريب المتنقلة في إطار مبادرة حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها الوزارة في قرى ونجوع المحافظات، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، خاصة الـ "قادرون باختلاف" إيماناً بدورهم المهم في بناء المجتمعات .

دورة تدريبية لـ "القادرات باختلاف" من الصم والبكم بالوادي الجديد على التفصيل

وأعلن الوزير قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد ببدء دورة تدريبية للفتيات الـ "القادرات باختلاف" من الصم والبكم على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني بالخارجة ، وتستمر الدورة لمدة شهر، وذلك في إطار التعاون البناء والمثمر بين المحافظة ووزارة القوى العاملة .

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية : إن الدورة التدريبية بدعم من اللواء محافظ الوادي الجديد اللواء محمد سالمان الزملوط لتدريب 9 متدربات ، من ذوى القدرات الخاصة للمساهمة فى دمجهم في المجتمع ، ويأتي ذلك ضمن ٤ دورات تدريبية ، وتتحمل إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة جميع تكاليف الدورة من مواد خام ومكافآت للمدربين والمتدربين ، فضلاً عن أن التدريب يتم على أيدي مدربين متخصصين في هذه المهنة وعلى درجة عالية من الكفاءة .

وأضاف مدير المديرية أن المتدربات يحصلن على شهادة تدريب معتمدة من مديرية القوى العاملة بعد إجراء الإختبار النهائي للدورة ، تؤهلهم للعمل في هذا المجال ، كما يصرف للمتدرب بدل انتقال شهرياً .