الفريق أسامة عسكر يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة، للوقوف على الحالة الفنية للمنظومة البحثية داخل أروقة القوات المسلحة، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة العلمية والبحثية ومواكبة التطور التكنولوجي، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الجولة، إلى عرض تقديمي عن أحدث الأنظمة البحثية في جميع المجالات التي من شأنها تقديم الدعم للأسلحة التخصصية في القوات المسلحة، وناقش عددا من القائمين على الأبحاث المتطورة التي جرى تنفيذها، مشيدا بالجهد المبذول في البحوث وأهميتها للحفاظ على جاهزية واستقرار القوات المسلحة، وما لمسه من الباحثين من فهم واعٍ وإدراك صحيح لجميع جوانب البحوث القائمين عليها.

وفي نهاية الجولة، نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقائمين على البحوث، وأكد حرص القوات المسلحة على الوصول إلى أعلى المعايير العلمية في ذلك المجال، مشيرا إلى الجدية والقيمة المكتسبة من البحوث الذي تم تنفيذها على مدار العام البحثي.