«شيري» تسجل قفزة في مبيعات سياراتها بنسبة 64% خلال العام الماضي

كشف تقرير مركز معلومات سوق السيارات «أميك»، عن قفزة هائلة في نسبة مبيعات سيارات علامة شيري الصينية خلال عام 2021، حيث تقدمت ثلاثة مراكز، واحتلت المركز السادس بحصة سوقية تبلغ نسبتها 7.6% من إجمالي المبيعات في السوق المصرية بزيادة 1.7% عن حصة عام 2020 والتي حصلت خلالها على المركز التاسع، كما وصلت مبيعاتها إلى 16,314 سيارة عام 2021 بالمقارنة بــ 9,844 سيارة خلال عام 2020 مُعززاً بطرح الجيل الثاني من سيارات شيري «تيجو 7 برو».

وأوضح التقرير أنّ العلامة التجارية «شيري»، اختتمت العام بتحقيق قفزة في المبيعات بلغت 64%، على الرغم من التحديات العالمية بسبب تفشي جائحة كوفيد-19 وأزمة نقص رقائق أشباه الموصلات: «منذ تولي شركة جي بي غبور أوتو وكالة العلامة التجارية شيري عام 2015، قامت الشركة بدعمها من خلال طرح العديد من الموديلات (تيجو 3، تيجو 7، تيجو 8، أريزو 5) فضلاً عن إطلاق الجيل الثاني من سيارات شيري، حيث شهد عام 2021 إطلاق سيارة (تيجو 7 برو) موديل 2022 الجديدة كلياً من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) والتي تتميز بتكنولوجيا جديدة وفائقة ومواصفات أمان قياسية إلى جانب تصميمها الجديد».

أعرب محمد حفني، رئيس قطاع العلامة التجارية شيري بمجموعة جي بي غبور أوتو، عن فخره بالنتائج الهائلة التي تحققها سيارات شيري في السوق المصري، ما يدل على الثقة في أداء وإمكانيت السيارة على مدار أكثر من 8 سنوات وتابع قائلاً: «سجلت (شيري) نمواً استثنائياً في السوق المصرية وفقاً للأهداف الطموحة التي وضعناها لأنفسنا على الرغم من ظروف السوق الصعبة».

وأكد أن مجموعة «جي بي أوتو»، عززت إمكانية وصول العملاء إلى سيارات «شيري» عن طريق شبكة خدمات ضخمة تضم 30 صالة عرض و15 مركز صيانة و11 منفذا لبيع لقطع الغيار في جميع أنحاء الجمهورية، علاوة على أنها أول شركة سيارات في مصر توفر خدمة شراء وحجز السيارات عبر الموقع الإلكتروني وWhatsApp Chatbot بهدف تسهيل وتيسير الحصول على جميع سيارات الشركة المتميزة، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة نحو تكريس مفاهيم الشمول المالي وتنفيذاً لرؤية مصر 2030، ومواكبة التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم.

وأضاف حفني: «نتوقع استمرار الطلب على سيارات شيري لعام 2022، خاصة في ظل حرصنا على مواصلة خططنا التوسعية في السوق المصري عن طريق تقديم موديلات أخرى جديدة هذا العام تتمتع بقدرات أداء عالية وإمكانيات تكنولوجية فائقة تلبي تطلعات المستهلك المصري الذي نضعه على رأس أولوياتنا ونحرص على أن يحظى بتجربة فريدة من نوعها مع سيارات شيري المتميزة».

جدير بالذكر أن العلامة التجارية شيري تحرص على تقديم جودة عالية وتكنولوجيا متقدمة بأسعار تنافسية، فقد نجحت هذه السيارات في حفر اسمها بجدارة والمنافسة بين عمالقة صناعة السيارات في العالم، وتأكيداً لتواجدها القوي في السوق المصرية وشاركت جي بي غبور أوتو بشيري تيجو 3 في مبادرة إحلال وتجديد السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حيث حظيت بإقبال كبير من العملاء وحققت على مدار العام الماضي بيع 700 سيارة من خلال المبادرة ووجود أكثر من 3000 حجز في إطار التخصيص.

كما تم إضافة السيارة شيري أريزو 5 من فئة سيارات السيدان بعد مطابقتها للمواصفات الفنية ومعايير الجودة. وتعد شركة شيري من أوائل الشركات الرائدة في تصدير سياراتها إلى الخارج، وتعتمد منتجاتها على تطبيق المواصفة الدولية وجميع أنظمة إدارة الجودة اللازمة، مما يؤكد أنها لا تتنازل عن الجودة، وأن جميع السيارات تمتاز بمزايا ومواصفات استثنائية.