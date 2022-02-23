إزالة 29 تعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالجيزة

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة وذلك في اطار تكليفات مشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الاراضي الزراعية وردع المخالفين .

وتابع محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة أبو النمرس في ازاله مخالفات بناء قواعد خرسانية واسوار واستراحات بقرية الحرانية و طريق الصليبة بشبرامنت .

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف بإزالة ٦ حالات تعدي علي أملاك الدولة بقرية غمازة تتراوح مساحتهم ما بين ٧٠ الي ١٠٠م٢ .

بالإضافه الى إزالة ٥ حالات تعدي علي أملاك الدولة بمساحه ١٠٠٠م٢ بقري عرب منشأة سليمان ومسجد موسي بمركز ومدينة اطفيح . كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة العياط بإزالة ٥ حالات تعدى بالبناء على الأراضي الزراعية رصدتها وحدة المتغيرات المكانية (القمر الصناعي) بمساحة ٢٨٠ م٢ وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

وفي مدينة الحوامدية تم ازاله ٨ تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة ٢٤٠٠م٢ وتمت الازالة حتى سطح الارض الي جانب قيام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة ٣ تعديات وحالات بناء مخالف علي الأراضي الزراعية بقرية المنصورية . وجارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها .