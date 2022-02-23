الكشف على 4100 مواطن و66 عملية في قافلة طبية للأزهر بجنوب سيناء

كشف الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، عن نجاح القافلة الطبية المقدمة من الأزهر الشريف، في الكشف على عدد كبير من المواطنين خلال فترة تواجدها بالمحافظة، بالإضافة إلى إجراء عدد من العمليات للعديد من الحالات التي كانت تحتاج لتدخل جراحي.

وقال الدكتور أيمن رخا، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، إن أعمال القافلة الطبية المقدمة من الأزهر الشريف إلى محافظة جنوب سيناء، انتهت أمس الثلاثاء، وحققت نجاحاً كبيراً في الغرض الذي أرسلت من أجله، موضحاً أن القافلة جاءت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

الكشف على 4100 مواطن في 4 أيام

وأضاف وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء أن أعمال القافلة انطلقت السبت الماضي، وانتهت أمس الثلاثاء، حيث جرى تنظيم القافلة على مدار 4 أيام في كل من المركز الطبى بالزهراء بمدينة طور سيناء، ومستشفى أبورديس المركزي، موضحاً أن إجمالي الحالات التي جرى توقيع الكشف الطبي عليها بلغ 4100 حالة، وتم إجراء 66 عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية.

ولفت «رخا» إلى أن القافلة أثناء تواجدها بالمركز الطبي بالزهراء بطور سيناء، وقعت الكشف على عدد 2008 مواطنين، وجرى عمل التحاليل الطبية اللازمة لعدد 197 متردداً، وإجراء الأشعات اللازمة لعدد 155 متردداً، كما جرى تحويل عدد 34 مريضاً إلى مستشفى أبورديس المركزي، لإجراء العمليات الجراحية، ضمن التخصصات المختلفة بالقافلة الطبية.

وفي مستشفى ابورديس المركزي، فقد جرى توقيع الكشف الطبي على عدد 2092 مواطناً، وإجراء التحاليل الطبية المختلفة لعدد 271 متردداً، وإجراء الأشعات لعدد 209 مترددين، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية لعدد 32 مواطناً.

محافظ جنوب سيناء يوجه الشكر إلى شيخ الأزهر

وقدم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لإيفاد هذه القافلة الطبية، موضحاً أن شيخ الأزهر أرسل قوافل دعوية وتوعية إلى المحافظة، قامت بزيارة التجمعات والوديان البدوية، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وأوضح المحافظ أن «بيت الزكاة والصدقات المصري» وفر أكثر من 2000 مساعدة شهرية للأسر غير القادرة بالمحافظة.