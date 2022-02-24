من صحراء إلى أبراج.. صور ليلية ترصد تطور منطقة «CBD» بالعاصمة الإدارية

نشرت الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC)، المسؤولة عن تنفيذ منطقة الأعمال المركزية «cbd» بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة الصور تقارن فيها بين ما كان عليه الموقع قبل 4 سنوات والآن.

وقالت الشركة إنه منذ أربع سنوات كانت تلك الأرض صحراء، لكن تحولت الآن إلى أكثر المناطق أهمية بالعاصمة الإدارية، مشيرة إلى أنه جرى الانتهاء من معظم أعمال تركيب الواجهات الخارجية، وانطلقت الأعمال الميكانيكية والكهربائية والديكور الداخلي والهيكل الثانوي بشكل كامل.

تسليم 10 أبراج من مشروع CBD في النصف الأول من عام 2022

وأوضحت الشركة أنه سوف يجرى تسليم 10 أبراج من مشروع CBD في النصف الأول من عام 2022، إلى هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى 5 آخرين في النصف الثاني من نفس العام، كما سيجرى الانتهاء من البرج الأيقوني وبرج الهلال والمناظر الطبيعية الخارجية في النصف الأول من عام 2023.

منطقة الأعمال المركزية « CBD»

تعد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الادارية الجديدة من أكثر المناطق أهمية بالمدينة، وهذا يرجع إلى عدد من الأسباب، منها موقعها المميز الذي يقع في قلب النهر الأخضر بين محوري محمد بن زايد (الشمالي والجنوبي)، وتبلغ مساحتها 195 فدان، بما يوازى مليون و700 ألف متر مربع.

تضم المنطقة العديد من الأبراج شاهقة الارتفاع، البالغ عددها 20، كما بها أطول برج في قارة أفريقيا وهو «الأيقوني»، الذي يبلغ ارتفاعه 385 مترا.