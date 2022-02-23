آخر موعد للتحويل بين علمي علوم وعلمي رياضة لطلاب الثانوية العامة 2022

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون غدًا الخميس، الموافق 24 فبراير، آخر موعد للتحويل بين علمي علوم وعلمي رياضة لطلاب الصف الثالث الثانوي، للعام الدراسي الحالي 2021-2022، مؤكدة أنه لن يسمح بالتحويل بين الشعبتين الأدبية والعلمية أو العكس.

وحددت وزارة التعليم إجراءات التقدم لامتحانات شهادة الثانوية العامة 2022، ومواعيد تسجيل تسليم الاستمارات الإلكترونية والتحويل للطلاب المنتظمين والراسبين وهي كالتالي:-

السماح بالتحويل بين علمي علوم وعلمي رياضة

- لا يجوز للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان أو تم إلغاء امتحانهم إجراء نفس التحويل بشرط عدم أداء امتحان أي فرع من فروع الرياضيات أو أي من مادتي الأحياء والجيولوجيا.

- في حالة صدور قرار للطالب بتأجيل امتحانه في أحد فرعي المادة للدور الثاني بالدرجة الفعلية يؤدي الطالب الامتحان في الفرع المؤجل.

- لا يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي التحويل من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية والعكس طالما أدى فيها الامتحان بالصف الثاني الثانوي.

- يجوز لطالب الصف الثالث الثانوي التحويل من الشعبة العلمية علوم إلى الشعبة العلمية رياضيات والعكس حتى موعد أقصاه الخميس الموافق 24 فبراير.

لا يسمح لطلاب الثانوية العامة بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية

- يجوز أيضـا للطلاب الذين تغيبـوا عن أداء الامتحان أو تم إلغاء امتحانهم، إجراء نفس التحويل بشرط عدم أداء امتحان أي فرع من فروع الرياضيات أو أي من مادتي الأحياء والجيولوجيا

- أخر موعد لتسليم الطلاب المنتظمين الاستمارات الإلكترونية للمـدارس يوم الخميس 20 مارس.

- آخر موعد لتسليم الاستمارات الالكترونية وكشوف «150 د»، من المدارس يوم الخميس الموافق 31 مارس.

- أخر موعد لتسليم طلاب المنازل الاستمارات الالكترونية للجنة النظام يوم الخميس 7 أبريل ولن يتم قبول استمارة لأي طالب تخلـف عـن هـذه المواعيد مهما كانت الأسباب.

- لا يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية التي أدى الامتحان فيها في الصفين الأول والثاني الثانوي.

- لا يسمح لأي طالب بأداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس.