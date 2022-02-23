«أحلام» طفلة جاءت من القاهرة للفيوم بحثا عن أسرتها: «نفسي ألاقيهم»

وحيدة بائسة تلتفت يميناً ويساراً، تقف تلك الطفلة البريئة ذات الـ15 عاماً، تبحث بين الوجوه على وجه مألوف لأحد أقاربها لترتمي بين أحضانه وتشعر بالأمان.. تلك التصرفات أثارت استغراب أحد الأهالي الذي اقترب منها ليسألها عن هويتها، وعمن تبحث، خصوصاً أنّها تبدو غريبة عن تلك القرية التي يعرف سكانها جميعاً.

طمأن الرجل الفتاة بأنّه سيساعدها في الوصول إلى أسرتها، ثم اصطحبها لمنزله خوفاً عليها من بقائها في الشارع، لتجلس وسط بناته، بينما يتولى هو مسؤولية البحث عن أسرتها في كل حدب وصوب.

العثور على «أحلام» تائهة

وعثر أحد المواطنين ويدعى أحمد حنفي، على طفلة تدعى أحلام حسين فرغلي عبدالظاهر، 15 عاماً، تائهة بمنطقة جرفس التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، حيث كانت تحاول الوصول إلى قرية النزلة بحثاً عن أسرة والدها لتعيش بينهم، حيثّ أنّ والدتها توفى منذ فترة طويلة، وتركتها والدتها لأسرة والدها وتزوجت من شخص آخر، بينما كانت تقيم هي في منطقة نصر الدين بشارع الهرم.

تبحث عن عمها شقيق والدها

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الطفلة أحلام أخبرته أنّها كانت تعيش برفقة عمتها ولكنها كانت تعاملها بقسوة، لذلك هربت منها، وجاءت إلى محافظة الفيوم بحثاً عن عمها عادل فرغلي عبد الظاهر المقيم بقرية النزلة بمركز يوسف الصديق بالفيوم.

اصطحبها لتمكث برفقة أبنائه

وأشار إلى أنّه خشي أن يتركها في الشارع بلا مأوى، أو تتعرض لأي أذى، فأخذها معه واستضاها في منزله مع بناته لحين التعرف على أسرتها، مُشيراً إلى أنّه قام بنشر صورتها وبياناتها على صفحات التواصل الاجتماعي ليصل لأسرته.

وذكر أنّ عمتها اتصلت به وأنّها في طريقها لاستلامها، ولكنه قرر أن يقوم بتسليمها لعمتها من خلال قسم شرطة سنورس ويأخذ عليها تعهد بحسن معاملتها حتى لا تفكر في الهروب مجدداً.