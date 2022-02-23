الحر جه ولا لسة.. هل تشهد مصر موجات برد جديدة خلال الأسابيع المقبلة؟

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، شهده طقس مصر خلال الساعات الماضية، ما جعل بعض المواطنين يعبرون عن سعادتهم بالأجواء الصيفية، بينما تسائل آخرون عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب ارتفاع الحرارة، معلقين: «الحر والصيف جم كده ولا لسه؟»، وهو ما أجابت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حقيقة استمرار ارتفاع الحرارة

تقول الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ارتفاع درجات الحرارة لن يستمر خلال الساعات المقبلة، لافتة إلى أن الوقت ما يزال مبكرا، للحديث عن قدوم فصل الصيف، موضحة أن فصل الربيع سيبدأ في 21 مارس، ويليه الصيف.

وعن قدوم موجات باردة أخرى، تؤكد منار، أن تقلبات الطقس ستظل مستمرة حتى يوم 20 مارس المقبل، وقد تشهد مصر موجات باردة أخرى، خلال تلك الفترة.

وفيما يلي تفاصيل طقس الساعات المقبلة، وفق بيان الأرصاد.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 23 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي25، والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20والصغرى 098

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 24 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 23، والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 25 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.