بروتوكول تعاون بين حزب «مصر أكتوبر» و«مصر للصحة»: برامج وأنشطة للتوعية

وقع حزب مصر أكتوبر، ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، بروتوكول تعاون بحضور الدكتورة جيهان رئيس حزب مصر أكتوبر، والدكتور جمال شعبان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة.

تمكين الشباب

وأكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر أن حزب مصر أكتوبر يهدف إلى تمكين الشباب عن فكر ووعي وتدريب وتثقيف وتأهيل والاستفادة من وجود الخبرات الكبيرة التي تتيح فرصة إفادة وتطوير وتقدم هذا الوطن.

وجاء توقيع البروتكول بهدف تنفيذ أنشطة صحية وثقافية وتوعوية على مستوى مصر وتنظيم دورات لمحو الأمية للسيدات وورش عمل في تنمية المهارات الشخصية وريادة الأعمال والتأهيل لسوق العمل للفتيات والسيدات.

وصرح الدكتور جمال شعبان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة أن البروتكول يهدف لإعداد وإطلاق قوافل طبية واجتماعية والتي تقدم الخدمات الصحية والمساعدات العينية للفئات المستهدفة مؤكدًا أن تلك الخطوة تعد بداية لانطلاق لنشر الوعي المجتمعي.

تدريب الشباب

وأضاف الدكتور شعبان أن تقديم حزمة من البرامج التدريبية والأنشطة والعمل على تأهيل وتدريب وتطوير المهارات العامة للفتيات بعدد من المحافظات تعتبر خطوات قوية وفاعلة من أجل تعزيز مشاركة المجتمع المدني.