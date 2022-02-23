نيران تلقائية تلتهم عشرات المنازل بقرية سودانية.. والسبب مجهول

5 أيام متتالية التهمت خلالها النيران عشرات المنازل بإحدى القرى القريبة من مدينة حلفا شرق السودان، ونقلت «سكاي نيوز»، عبر مراسلها في السودان، أنّ فريق الدفاع المدني اضطر إلى البقاء في القرية في محاولة لتتبع النيران، التي انتشرت في المنازل دون معرفة سبب واضح لاندلاعها.

الحرائق التهمت 20 منزلاً

وقال أحد سكان القرية، إنّ حرائق المجهولة اندلعت في القرية منذ الخميس الماضي، والتهمت 20 منزلاً حتى الآن، مشيراً إلى أن الأمر أدى إلى انتشار حالة من الرعب بين سكان القرية، وخاصة عندما بلغت النيران ذروتها حتي يوم الإثنين الماضي حيث شاهد السكان اشتعال ألسنة اللهب بشكل مفاجئ من أعلى غرفة مُشيدة بالمواد المحلية، بحسب شهادة إحدى سكان القرية لموقع «سكاي نيوز»، عربية.

اندلاع النيران واستمرارها لأيام متتالية دون معرفة السبب، لم تكن الواقعة الأولى من نوعها في القرية، بحسب «مروان محمد»، أحد سكان القرية، الذي أكد أنه حاول هو وسكان القرية ورجال الإطفاء السيطرة على النيران إلا أنها كانت تعود مرة أخرى في منازل مجاورة قائلا ً: «عندما نفرغ من الإطفاء تشتعل النيران في منزل أخر دون سبب واضح».

وأضاف «محمد»: «في كل مرة كانت الحرائق تعود مرة أخرى دون سبب أو مؤثر خارجي وهو ما اضطرنا إلى إجلاء السكان من القرية».

انتشار النيران دون سبب، جعل سكان القرية يتجمعون لتلاوة القرآن، وفقا لـ«محمد»، مشيراً إلى أنّ هذه ليست المرة الأولى حيث سبق والتهمت النيران 30 منزلاً من قبل دون معرفة السبب الحقيقي.

فريق الإطفاء لم يغادر القرية لمدة 3 أيام

في الوقت نفسه، أكد مسؤول في الشرطة المحلية، أنّ فريق الإطفاء ظل متواجداً في القرية لمدة ثلاثة أيام متتالية، بعد اشتعال النيران بشكل تلقائي رغم قيامهم بإطفائها أكثر من مرة دون معرفة السبب الحقيقي.