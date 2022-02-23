مصلحة الموازين: الدمغ بالليزر لايقتصر على وضع باركود لكل قطعة ذهبية

قال اللواء أحمد سليمان، مساعد وزير التموين، ورئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إن منظومة الدمغ بالليزر الذي تنفذه وزارة التموين ومصلحة الدمغة، تهدف لحماية المواطن وضمان حقوقه عند شراء الذهب والمعادن الثمينة، مع منع تعرضه لأي غش تجاري.

دمغ الذهب بالليزر منظومة متكاملة

وأضاف رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، خلال «بث مباشر» لـ«الوطن» أن ما يجرى في شأن دمغ الذهب بالليزر هو منظومة متكاملة، وأن الموضوع غير مقتصر فقط على وضع باركود لكل قطعة ذهبية، موضحا أن البداية تكون من المصنع والورشة، ثم دخول المشغولات الذهبية مصلحة الدمغة، لإجراء كافة الفحوصات عليه، ثم بعد ذلك تنطلق دورة البيع بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة، وصولا للمشتري، متضمنا كافة البيانات الخاصة بإنتاج كل قطعة ذهبية، والتي تشمل: «بيانات المستهلك، وتاريخ التصنيع، ونوع الجرام، ووزن المشغولات الذهبية».

وأشار إلى أن دمغة الذهب، بالليزر تمنع أي تلاعب بسبب وجود شهادة الباركود مدون عليها QR كود به كل البيانات.

تفاصيل إنشاء مدينة الذهب في العاصمة الإدارية

في سياق متصل، نوه اللواء أحمد سليمان بأن مدينة الذهب سترى النور قريبا، في نطاق عامين، وذلك بعد الانتهاء من التصاميم الهندسية لإنشاء المدينة، والتي ستقام في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 60 فدانا، تشمل المنطقة الصناعية للورش، ومتحف ومركز للتصميم والإبداع، ومدرسة تعليم فني لصناعة الذهب، ومبنى لمصلحة الدمغة والموازين على مساحة 2400 متر مربع، ومركز للخدمات اللوجستية والبيع ومنطقة بنوك، ومنطقة للمطاعم والكافتريات، فضلا عن منطقة سكنية للعاملين.