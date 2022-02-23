سفير روسيا لـ«الوطن»: الرئيس بوتين يحذر أوكرانيا من اللعب بالنار.. وأمريكا تقطع أنفها

أكد سفير روسيا في مصر جيورجي بوريسينكو أن بلاده لا تخطط للحرب ضد أحد، ردًا المزاعم الموجهة لروسية بالتخطيط لشن الحرب على أوكرانيا، واصفا من يضعون المواعيد للحرب بـ«السحرة والدجالين».

وشدد السفير الروسي، في حوار لـ«الوطن» على أن تحركات حلف الناتو شرقا تشكل خطرا على الأمن القومي الروسي، لافتا إلى أن موسكو تحدثت مع واشنطن عن مجموعة من الضمانات لأمن روسيا، فإلى نص الحوار:

*في البداية ما المخاوف الأمنية لروسيا بسبب الوضع في أوكرانيا؟ لماذا ترفض روسيا انضمام أوكرانيا إلى الناتو؟

- نشهد على مدى الأسابيع الماضية هستيريا دعائية متنامية من قبل الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الناتو حول «الغزو الروسي لأوكرانيا» الذي ابتدعته هذه الدول بنفسها، وتشن هذه الدول هجوما نفسيا حقيقيا على روسيا باستخدام المعلومات المضللة، ابتدع وطور «الغرب الجماعي» سيناريو الهجوم الروسي على أوكرانيا، ووصل الأمر أيضا حتى إلى تحديد «مواعيد بداية الحرب المزعومة»، هذه المواعيد تتغير باستمرار أسوة بتنبؤات تطور الوضع للسياسيين الغربيين والذين أصبحوا أشبه بالسحارين والعرافين.

روسيا لن تهاجم أحدا

ونشدد مرة أخرى على أن روسيا لن تهاجم أحداً، ومع ذلك فإن الأمريكيين حقًا يريدون ترتيب حرب بين الشعبين الشقيقين الروسي والأوكراني، وإن واشنطن تدفع النظام الأوكراني لمواصلة الإبادة الجماعية لسكان منطقة دونباس الذين يتذكرون جيدًا ما فعله القوميون بهم في 2014-2015، ويتم كشف مقابر جماعية للمدنيين على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيين بشكل مستمر التي بقيت منذ الغزو السابق.

أمن روسيا يتعرض للخطر بسبب تحركات حلف الناتو ولهذا نتحدث مع واشنطن عن ضمانات

*ماذا عن مسألة انضمام أوكرانيا لحلف الناتو؟

- بالنسبة لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو فهذا الأمر هو جزء من مشكلة كبيرة مرتبطة بالخطر الذي يسببه حلف شمال الأطلسي، على الرغم من أنه يعتبر نفسه اتحادًا دفاعيًا إلا أنه من الصعب تسميته بذلك، وأن الخط الذي تزعمه الناتو أنه يعتزم «الدفاع عنه» يتحرك باستمرار شرقًا أي إلى الأمام وقد اقترب بالفعل من حدودنا في منطقة بولندا ودول البلطيق، ولا يمكن وصف ذلك دفاعًا لكنه هجوم واضح وانتهاك للالتزامات التي تعهدت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها في عام 1997 بموجب القانون التأسيسي للعلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، ولهذا نتحدث عن ضمان أمن روسيا لأنه يتعرض للخطر.

ضمان أمن روسيا

*ما هي هذه الضمانات؟

- اقترحنا على الولايات المتحدة والناتو التوقيع على الاتفاقيات الملزمة قانونيا حول منع توسيع حلف الناتو وعدم وضع القوات والأسلحة التابعة للولايات المتحدة والناتو على أراضي الدول المحاذية لحدودنا وسحب الوحدات العسكرية من دول أوروبا الشرقية التي انضمت إلى حلف الناتو بعد 1997، يجب أن تكون هناك الجيوش الوطنية فقط لهذه الدول.

الروس اعتادوا على العقوبات الغربية منذ أكثر من 100 عام

*هل روسيا تخشى من العقوبات الغربية الجديدة؟

- اعتدنا منذ فترة طويلة على العقوبات الغربية، تعيش روسيا في ظل ضغط العقوبات الغربية مع بعض الانقطاعات لأكثر من مائة عام، وعلى الرغم من ذلك لم تعرقل العقوبات تنمية بلدنا الاقتصادية وعلاوة على ذلك لقد حققوا الروس كثير من الانجازات بعقولهم وقوتهم.

كما فرضت الولايات المتحدة على مدى السنوات العشرة الماضية عقوبات مختلفة على روسيا لحوالي مائة مرة، وقد تاهت واشنطن بالفعل في عقوباتها لأن العقوبات الجديدة التي يتم الإعلان عنها بغضب تكرر الإجراءات السابقة التي تم أخذها ضد روسيا سابقا، علاوة على ذلك، تشير واشنطن من خلال مثل هذه العقوبات إلى عجزها لأن إدخال القيود الجديدة يوضح بوضوح أن العقوبات السابقة فشلت ولا يمكن تغيير سياسة موسكو.

أمريكا بالعقوبات على روسيا تقطع أنفها وتدفع العالم للتخلي عن الدولار

*إذن كيف تتعامل موسكو مع هذه العقوبات؟

- وضعت الحكومة الروسية مجموعة من الإجراءات الفعالة لإحلال الواردات، ودفع هذا الإصلاح في الصناعة والزراعة الروسية إلى الأمام بشكل عظيم وبالإضافة إلى ذلك نعمل بنشاط على بناء التعاون الوثيق مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بما في ذلك مع المصريين، وعلاوة على ذلك نقوم بالتسويات التجارية المتبادلة بالعملات الوطنية بدلاً من الدولار الأمريكي وهو ما تفعله الدول الأخرى أيضا، في الواقع إن واشنطن تقطع أنفها نكاية بوجهها وتؤذي نفسها وتدفع العالم كله للتخلي عن الدولار في التسويات التجارية المتبادلة، وأصبحت هذه عملة غير موثوقة للغاية، لأن واشنطن التي تملك الدولار تتعسف في استعمال السلطة وتجمد في بنوكها أموال البلدان التي لا تجمعها بها علاقات جيدة، وسيتم استخدام العملات الأخرى تدريجيًا ووسائل الدفع الأخرى في التسويات التجارية المتبادلة بشكل تدريجي، هذا يعني أن العقوبات لا تعني إلا أن الولايات المتحدة ستفقد رافعة مهمة من نفوذها السياسي وأرباحا مالية ضخمة.

حكومة كييف أرسلت 100 ألف جندي وأسلحة ثقيلة إلى دونباس وكانت تعتزم القيام بمذبحة دموية هناك

*ما هو الوضع في دونباس حاليا؟

- تتابع روسيا بقلق شديد التطورات في المناطق المحاذية لحدودها وازداد الوضع هناك توترا بسرعة بعد 17 فبراير الماضي بسبب قصف مكثف لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك قامت به القوات العسكرية الأوكرانية، إن السكان الأبرياء يلاقون حتفهم وتنفجر القذائف الأوكرانية حتى وعلى الأراضي الروسية، أرسلت كييف إلى «دونباس» مجموعة قواتها الضاربة التي تشمل أكثر من 100 ألف جندي وأسلحة ثقيلة.

ومن الواضح أنه وراء الادعاءات المعادية لروسيا التي روجت بها الدعاية الأمريكية تخفي التدبير الأوكراني، اعتزمت السلطات في كييف على القيام بمذبحة دموية في دونباس وكانت هناك إمكانية بداية العدوان في أي لحظة، تؤكد على ذلك كل من خطة العملية العسكرية التي مهدته كييف وتمكنت مخابرات دونباس من الحصول عليها وبالإضافة إلى اعترافات المتسللين المسلحين الأوكرانيين، تم عرضها على الشاشات ورآه العالم كله.

أمام ذلك اضطرت السلطات في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك إلى إعلان إجلاء السكان المدنيين، حيث يتم نقل كل من النساء والأطفال والشيوخ إلى روسيا وهم يزودون بالإيواء المؤقت والغذاء والمواد الأساسية، علينا أن ننقذ السكان من ضربات المدافع الأوكرانية والقوميين الذين يحملون الصليب المعقوف النازي ودربهم العسكريون الأجانب.

أوكرانيا لا تلتزم باتفاقية مينسك

*ماذا يعني الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيين؟

- قررت روسيا الاتحادية الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، لأن السلطات الأوكرانية رفضت تماما الالتزام بتنفيذ اتفاقيات مينسك التي تهدف إلى ضمان السلام في المنطقة، ويحب على كييف في إطار هذه الاتفاقيات أن تدخل تعديلات إلى الدستور حتى عام 2015 لتوفير الوضعية الخاصة لدونباس داخل أوكرانيا وأن تعفو جميع المقاومين للنازيين، ولم يتم تنفيذ أي شرط من هذه الشروط بعد مضي أكثر من 6 سنوات منذ انتهاء الموعد المحدد لذلك، ولكن استمر قتل الروس بشكل منتظم بموافقة كاملة من قبل الدول الغربية، والآن تربط معاهدتي الصداقة والتعاون والدعم المتبادل جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين بروسيا الاتحادية، وقد وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التنبيه إلى كييف وحذرها من خطورة اللعب بالنار.