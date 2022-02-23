مواصفات «أوبل موكا 2022» قبل طرحها رسميا في مصر.. تصميم جريء ورياضي

يعتزم وكيل علامة «أوبل الألمانية» في مصر، طرح الجيل الجديد كليا من «أوبل موكا»، مساء الخميس، وسط حفل تقديم للسيارة يحضره عدد من الإعلاميين، ورؤساء ومديرى الشركة في مصر.

المواصفات الكاملة لـ«أوبل موكا» الجديدة كليا

وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة المواصفات الكاملة لـ«أوبل موكا» الجديدة كليا، إذ سيعلن عنها بفئتين، والتي ظهرت لأول مرة عالميا في عام 2012 كموديل لعام 2013، وظلت تُحقق مبيعات جيدة في أوروبا وأمريكا والصين، وفي عام 2020 أعلنت شركة أوبل الألمانية عن الجيل الثاني من أوبل موكا بشكلها الجديد كليا.

تصميم أوبل موكا الخارجي

من الخارج جاءت أوبل موكا 2022 التي سيعلن عنها رسميا في مصر، بتصميم جرىء ورياضي نوعا ما، مع لمسات عصرية تتمثل في وجود الشبكة الأمامية المغلقة مثل السيارات الكهربائية، مع وجود فتحات التهوية لمحرك السيارة في الاكصدام الأمامي.

كما أن أوبل موكا 2022 تحتوي على مصابيح أمامية LED بالكامل مع مصابيح ضباب فوج لايت LED، كما تأتي بخطوط انسيابية في غطاء المحرك وجوانب السيارة، ومن الخلف تتوفر بمصابيح LED بالكامل مع تصميم جديد.

التصميم الداخلي لـ أوبل موكا 2022

من الداخل حصلت أوبل موكا 2022 على تصميم عصري لأول مرة، حيث تأتي السيارة بعجلة قيادة بتصميم جديد مالتي فانكشن، مع وجود شاشتين متصلتين ببعضهم البعض، واحدة لشاشة العدادات والثانية الشاشة الترفيهية التي تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

محرك أوبل موكا 2022

السيارة أوبل موكا 2022 تتوفر في مصر بمحرك تربو 3 أسطوانات سعة 1.2 لتر يولد قوة 130 حصان وأقصى عزم للدوران يبلغ 230 نيوتن متر، مع فتيس 8 سرعات أوتوماتيك، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم/س في أقل من 10 ثواني.

مواصفات الأمان وأنظمة مساعدة السائق

كما تتوفر أوبل موكا 2022 في مصر بمواصفات أمان متنوعة وأنظمة لمساعدة السائق، منها:

- وسائد هوائية أمامية.

- وسائد هوائية جانبية.

- وسائد هوائية ستائرية.

- وسائد هوائية لركبة السائق.

- نظام الثبات الإلكتروني.

- فرامل مانعة للانغلاق.

- توزيع إلكتروني لقوة الفرامل.

- مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

- حساسات أمامية وخلفية.

- كاميرا خلفية.