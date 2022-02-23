خالد عكاشة عن الصراع الروسي: سيلقي بظلال سلبية على ملف الطاقة

قال اللواء خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ملف الطاقة بمختلف أبعاده، يعد أحد أبرز الملفات على الساحة العالمية حاليا، إذ أنه وفي حال حدوث أي تصاعد قادم بين الولايات المتحدة الأمريكية، والجانب الأوروبي وروسيا سيلقي بظلال سلبية للغاية على الملف.

عكاشة: نتمنى حل التعقيدات بأسرع ما يكون

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن ارتفاع الأسعار هو أحد أول المؤشرات تأكيدا على وجود خلاف سياسي بين تلك الدول، «نتمني أن يتم حل التعقيدات بأسرع ما يكون ويكون هناك توافق، لأن مسأله الضغط على دول العالم المختلفة من خلال ملف الطاقة فيؤثر على أسعار السلع والنقل».

ارتفاع أسعار الطاقة تساهم في زيادة أسعار السلع عالميا

وأوضح أن مجال الطاقة متداخل في القطاعات كافة، مثل القطاعات السلعية والنشاطات الاستثمارية والصناعية وغيرها من الامور، «ده أمر بالغ الأهمية، والأزمة موقفتش عند ملف الطاقة وحده، لكن هتمس السلع الاستراتيجية اللي تخص مصر، ومنطقتنا العربية ومساحات كبرى من دول العالم، كما أنها ومن الممكن أن تساهم في رفع الأسعار بشكل كبير في سلع أسواق العالم المختلفة».

وأكد أنه من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء من أجل بحث مثل تلك الأمور، ووضع مجموعة من البدائل وسيناريوهات العمل خلال الفترة المقبلة، لتقليص أية تداعيات من الممكن أن تتأثر بها مصر على مختلف الأصعدة والمجالات.