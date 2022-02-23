ضبط أدوية مهربة داخل «جاكيت» راكب أردني قادم من تركيا بشرم الشيخ

أحبطت الإدارة العامة للجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي، قبل قليل، محاولة تهريب أدوية تساعد في علاج الأورام، حيث تمكن رجال الجمارك، برئاسة محمود فتحي شلبي، مدير إدارة تفتيش الركاب، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأمبولات الخاصة بعلاج الأورام بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

الاشتباه في راكب أردني قادم من اسطنبول

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول إلى مطار شرم الشيخ الدولي، اشتبه أحمد حسن، مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب أردني الجنسية، يحمل حقيبة، محاولاً الخروج بها من باب اللجنة الجمركية.

ضبط 25 أمبول مهربة داخل أكمام الجاكيت

وبسؤال الراكب الأردني، نفى أنه يحمل بضائع أجنبية، وجرى تكليف حاتم سالم، مأمور الجمرك، في حضور سلامة محمد، رئيس قسم الأمن الجمركي، بتفتيش حقائب الراكب ذاتياً، حيث تبين وجود عدد 25 أمبول خاص بعلاج الأورام، داخل الجاكيت الخاص به، مخبأة داخل الأكمام والأساور.

تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة

تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي، قرر محمود فتحي شلبي، مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 5 لسنة 2022، بعد العرض على محمد لطفي عامر، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع بجنوب سيناء.

قام بتحريز المضبوطات لجنة مكونة من كل من السيد عبد النبي، وحسام مصطفى، ومحمد شلبي، من الإدارة العامة للجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي.