رائدة العمل الإنسانى والخيرى منذ القدم

تتميز دولة الكويت، التى تحتفل هذه الأيام بأعيادها الوطنية «العيد الوطنى الحادى والستين وعيد التحرير الحادى والثلاثين»، بالحرص على العمل الخيرى والإنسانى، ودعم كثير من الدول والمنظمات الخيرية التى تعمل فى مجال الإغاثة على مستوى العالم، وهى سمة لم تتوقف واستمرت بصفة خاصة فى ظل جائحة كورونا التى أصابت العالم، وكانت الكويت فى مقدمة الدول التى ساهمت فى تمويل عمليات وصول اللقاح إلى الدول الأقل دخلاً عبر آليات التعاون الدولى لمكافحة الوباء.

يُعرف عن الكويت أن العمل الخيرى قديم فيها ومتأصل فى نفوس أبنائها الذين عملوا على تطويره حتى أصبحت بلادهم منارة العمل الخيرى والتطوعى بين دول العالم العربى والإسلامى، وأصبح لا يُذكر العمل الخيرى على مستوى العالم إلا مقروناً باسم الكويت، ولذا لم يكن غريباً أن تختار الأمم المتحدة الكويت مركزاً للعمل الإنسانى وعاصمة للإنسانية، وتكرِّم الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد قائداً للعمل الإنسانى فى حفل كبير بنيويورك عام 2014 تقديراً لدوره فى رعاية 3 مؤتمرات للمانحين لمساعدة الأشقاء السوريين، ولم تكتفِ الكويت بذلك، بل شاركت فى رعاية المؤتمر الرابع الذى عُقد فى لندن عام 2016، وتجاوزت الكويت تعهداتها من أجل الشعب السورى بقيمة تقارب 500%، وحيَّا العالم، خلال المؤتمر، الكويت على دعمها للشعب السورى.

الكويت مركزاً للإنسانية.. عاصمة للمانحين ومساعدة الشعوب المنكوبة.. مقراً لجهود الإغاثة شرقاً وغرباً

ويعتبر العمل الخيرى فى دولة الكويت سمة من سمات الدولة عُرفت به فى الماضى، وتُعرف به فى وقتنا الحاضر، والمتتبع لتاريخ العمل الخيرى فى دولة الكويت يجد ذلك العطاء الكبير، وذلك العمل العظيم الذى قدمه أبناء الكويت لبلدهم ولأمتهم العربية والإسلامية، والتاريخ يحفظ ويذكر تلك المساعدات الخيرية التى تبرع بها أبناء الكويت حكاماً ومحكومين، تجاراً ومحدودى الدخل، فى الماضى، من مساعدات للقبائل المجاورة، فضلاً عن نجدة القبائل المعتَدى عليها والدول المنكوبة، فرغم ضيق ذات اليد فى الماضى، فإن المساعدات الخيرية التى قدمها أهل الكويت كانت كبيرة، ولعل ما يذكره المؤرخون عن أزمة «الهيلك»، التى تعرض لها سكان فارس أواخر القرن الـ19، خير شاهد على عطاء أبناء الكويت، حيث بادروا بنجدة إخوانهم فى إيران عندما تعرضوا لمحنة عارضة.

كما يذكر التاريخ استغاثة الدولة العثمانية إبان حريق «إستانبول» الشهير عام 1910، وتبرع أهل الكويت لها، وإهداء الدولة العثمانية لحاكم الكويت آنذاك وسام «مجيدى» من الدرجة الأولى، كتعبير عن التقدير لما قدمته الكويت، كواجب دينى وأخلاقى لنصرة قضايا المسلمين، ومساعدة الإنسانية جمعاء، بالإضافة إلى ما قدمته الكويت فى عام 1934 حتى اليوم لنجدة فلسطين وتقديم التبرعات المتعددة لها.

وما تُعرف به الكويت هذه الأيام من لجان خيرية متنوعة للعمل فى شتى بقاع العالم، وما نظمته من مؤتمرات لمساعدة الأشقاء اللاجئين بسبب الأزمة السورية، وما استضافته على أراضيها من مؤتمر لإعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش فى العراق الشقيق عام 2018، وما يقوم به الهلال الأحمر الكويتى وبيت الزكاة الكويتى من نشاطات لدعم وإغاثة المحتاجين حول العالم، لدليل على استمرار عطاء أهل الكويت، وتعبير عن تضامنهم مع أبناء أمتهم ودينهم ومع الإنسانية جمعاء، وشكر لربهم الذى أغدق عليهم نعمة النفط والوفرة المالية التى شهدتها بلادهم فى العقود الأخيرة.

وقد مر العمل التطوعى فى دولة الكويت بثلاث مراحل عبر تاريخها وهى:

مبادرات فردية

يعتبر العمل التطوعى الفردى فى دولة الكويت أولى المراحل نظراً لصغر المجتمع وبساطة تكوينه، فلم تكن هناك آنذاك مؤسسات حكومية تدير شئونه أو مؤسسات أهلية تسهم فى بنائه، بل كان الجميع، رجالاً ونساءً، حكاماً ومحكومين، يسهمون فى بناء المجتمع، وكان العمل التطوعى يتمثل فى جهود ذاتية، كلٌ حسب طاقته وقدراته، وكان للحكام دور فى إدارة شئون البلاد، وكان للعلماء دور فى التعليم والقضاء والتوعية والوعظ والإرشاد، وكان للتجار دور فى مساعدة الضعفاء والمحتاجين، وبناء المساجد، والأوقاف الخيرية التى يُصرف ريعها على احتياجات المجتمع وافتتاح المدارس الأهلية ودعمها مالياً، وكانوا يلتزمون بدفع نسبة 2% من ريع بضائعهم وتجارتهم للدولة لمساعدة الحاكم مالياً على إدارة شئون البلاد، وتصاعدت هذه النسبة حسب احتياجات البلاد حتى وصلت فى يوم من الأيام إلى 5%، واستمر العمل التطوعى الفردى بين أبناء المجتمع الكويتى جيلاً بعد جيل ليدل على أصالة المجتمع الكويتى وإيمانه وحبه لعمل الخير.

عمل جماعى

مع وجود العمل التطوعى الفردى فى الكويت قديماً، وجد كذلك العمل التطوعى الجماعى الذى كان يأخذ صورة العفوية والبساطة وتكاتف أبناء المجتمع وتلاحمهم وتعاونهم، إلا أنه لم يتخذ الجانب المؤسسى آنذاك لصغر المجتمع وقلة إمكاناته.

وكان العمل التطوعى الجماعى فى ذاك الوقت يُعرف بتطوع «الفزع»، الذى يفزع فيه أبناء المجتمع بصورة جماعية لحل مشكلة ما أو تقديم خدمات لمحتاجين أو مكروبين، وقد كانت هذه «الفزعة» تأخذ أشكالاً عدة منها:

- فزعة الصارى: وهى أن يفزع الناس فى مساعدة صاحب السفينة الجديدة فى حمل الصارى على ظهر السفينة، وهو عمود خشبى كبير.

- فزعة السفينة: بعد أن يتم تجهيز السفينة الجديدة يفزع الناس لإنزالها إلى البحر، وهى تحتاج لجهد كبير وعدد من الناس كثير، وهو نوع من أنواع التطوع الجماعى.

- فزعة إنقاذ السفينة: من المعلوم أن الكثير من الكويتيين كانوا يملكون السفن التى كانت مصدر رزقهم، ومن المعلوم أيضاً أن هذا العمل كان محفوفاً بالمخاطر، فإذا ما وقعت كارثة بإحدى السفن -كالغرق أو التحطم- كان الأصدقاء يسارعون إلى جمع التبرعات دون علم من أصابته الكارثة، وكانت هذه التبرعات كفيلة بتغطية الخسارة كلها، وفى بعض الأحيان كانت تزيد على جملة الخسارة.

كما كان الكويتيون يسارعون، دون تفرقة بين كبير وصغير، لإنقاذ السفن التى تجنح فى الخليج أثناء رحلاتها، وكانت حملات الإنقاذ تتم طوعاً وبسرعة، أما مصاريف الحملة الإنقاذية، فكان يتكفل بها أحد الموسرين، أو أكثر من واحد إن تعذر ذلك على أصحاب السفينة.

- فزعة الحرائق: يصف الأديب الكويتى المعروف حمد الرجيب صورة من صور التطوع الجماعى فى الكويت أثناء الحرائق فى كتابه «مسافر فى شرايين الوطن» فيقول: «أتذكر مشهداً من مشاهد التواد والتراحم والعطف الذى امتاز به الكويتيون فى ذلك الزمان.. ويتذكره جيلنا والجيل الذى سبقنا.. كان ذلك عند حدوث حرائق فى منزل أو دكان أو سفينة.. لم يكن فى البلاد، كما هو الحال الآن، سيارات للإطفاء، يقوم عليها رجال متخصصون، وأتمنى لو كانت عندنا فى تلك السنين كاميرات فيديو تصور تلك المشاهد وتصور النجدة التى يقوم بها الناس.. نجدة بكل ما تحمل الكلمة من معانٍ».

- فزعة فى الكوارث العامة: فزع أهل الكويت فزعة رجل واحد حين أصابت الكويت عدة نكبات تطوعوا فيها لسد حاجات الناس وتخفيف وطأة الكوارث التى حلت بهم، ومن هذه الكوارث:

- أزمة «الهيلك» عام 1869، وهى مجاعة أصابت أهل فارس فنزحوا إلى الكويت، وأبلى فيها أهل الكويت بعطائهم وسخائهم بلاءً حسناً.

- عام 1872 غرقت سفن كثيرة لأهل الكويت ففزع الناس لمساعدة المتضررين.

- عام 1934 وتسمى بـ«سنة الهدامة» فى هذا العام تهدمت بيوت كثيرة ففزع أهل الكويت لنجدة أصحابها.

مؤسسات الخير

بدأت ملامح العمل التطوعى الجماعى المؤسسى فى الظهور فى دولة الكويت مع مطلع القرن العشرين، وكان لظهور هذه المؤسسات أسباب عدة أدت إلى ظهورها رغم بساطة المجتمع وقلة إمكاناته وعدد سكانه، من هذه الأسباب.. موقع الكويت الاستراتيجى المطل على الخليج العربى، الأمر الذى أدى إلى مرور العديد من التجار والعلماء والأدباء على دولة الكويت واحتكاكهم بأبنائها أمثال الشيخ محمد رشيد رضا، والمصلح التونسى عبدالعزيز الثعالبى، والشيخ محمد الشنقيطى، فهؤلاء المفكرون والرواد كان لهم أثر واضح على أبناء الكويت فى دعوتهم لإقامة مثل هذه المؤسسات التعليمية والثقافية والخيرية، وما تأسيس الجمعية الخيرية العربية فى دولة الكويت عام 1913 إلا تأكيد لتأثر أبناء الكويت بهؤلاء المصلحين الرواد.

كما أدى عمل أبناء الكويت فى البحر إلى احتكاكهم بالدول القريبة والبعيدة، والتقائهم وتعارفهم على الدول والشعوب والحضارات، وكان حب حكام الكويت لعمل الخير من الأسباب الرئيسية التى أدت إلى ظهور هذه المؤسسات التطوعية والخيرية.

ولهذه الأسباب ولدت أول مؤسسة تطوعية فى الكويت وهى المدرسة المباركية، وهى مؤسسة تعليمية ثقافية أسهم أبناء الكويت فى دعمها مالياً، كما ساهموا بالتعليم فيها وإدارتها، وتوفير جميع احتياجاتها، وكان ذلك فى عام 1911، ثم تلا ذلك الجمعية الخيرية العربية عام 1913، التى ساهمت فى ترميم وإصلاح المساجد القديمة، وتوفير كل احتياجاتها وساهمت بمساعدة الأسر الفقيرة، وتعليم كبار السن، وساهمت بالدعوة والوعظ والإرشاد، إضافة إلى تجهيز مستوصف خيرى ليقدم خدماته للمرضى، ثم المدرسة الأحمدية فى عام 1921، لتقف بجانب المدرسة المباركية فى الارتقاء بالتعليم، ثم النادى الأدبى كملتقى للأدباء والشعراء والعلماء والمثقفين فى عام 1922، ثم المكتبة الأهلية كمؤسسة ثقافية فكرية فى عام 1926.

نهر العطاء

وفى مطلع الستينات من القرن الماضى، تم فتح المجال لإنشاء جمعيات النفع العام التطوعية لتسهم مع مؤسسات الدولة فى تنمية المجتمع وازدهاره تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، حتى بلغت فى يومنا هذا ما يزيد على 150 جمعية نفع عام فى جميع المجالات، لم يتوقف نشاطها داخل المجتمع، بل خرج إلى بقاع كثيرة على وجه الأرض، تبنى وتعمر، وتعلم وتطبب، تقدم العون والغوث فى النكبات والنوازل.

ومن هنا يبدو أن ما قدمته الكويت لمساعدة اللاجئين السوريين والذى يتجاوز 1600 مليون دولار عبر أربعة مؤتمرات للمانحين لم يكن جديداً، بل إنه ينسجم مع تراث وأخلاقيات هذا الشعب الشقيق، كما استضافت الكويت مؤتمراً لإعادة إعمار العراق شاركت فيه شخصيات من 70 دولة، ونجح فى جمع أكثر من 30 مليار دولار من أجل هذا الغرض لتبرهن مرة بعد الأخرى على صدق توجهها الإنسانى وعراقته.

فزعة اللاجئين

وشهد العمل الخيرى الكويتى طفرة كبيرة فى الآونة الأخيرة، وأصبح معلماً دولياً مميزاً من معالم الكويت وظهر جلياً إبان جائحة كورونا رغم انخفاض الميزانيات خلال العامين الماضيين نتيجة حالة الشلل التى أصيب بها العالم، وما تكبدته مختلف القطاعات الاقتصادية من خسائر فادحة، وهو ما أثر على مسيرة العمل التنموى، وأصبحت عملية التنمية تتطلب جهوداً وتعاوناً بشكل أكبر مما كانت عليه فى السابق، وقد استشعرت الكويت هذا الأمر وأكدت أهمية التعاون الدولى لمواجهة هذه الجائحة، ومضاعفة الجهود الدولية للتصدى للأوبئة والأزمات الصحية العالمية والحد من آثارها القاسية على المجتمعات من خلال مزيد من المساعدات الإنسانية.

ولم تكتفِ بالدعم المعنوى والمواقف السياسية، فبادرت بتخصيص مبالغ بلغت قيمتها الإجمالية 198.5 مليون دولار استجابة لتداعيات هذه الجائحة لكل من لبنان وفلسطين وأوزبكستان واللاجئين السوريين فى لبنان عن طريق جمعية الهلال الأحمر الكويتى، وبعض المنظمات والمؤسسات الأخرى.

الجمعيات الخيرية الكويتية واللجان التطوعية أحد العناوين البارزة لأيادى الخير التى يتميز بها الكويتيون

وسبق للكويت أن استضافت مؤتمراً للمانحين لشرق السودان، وقدمت إسهامات مماثلة لمواجهة الأوضاع فى عدد من المناطق التى تعرضت لكوارث مفاجئة، وهو ما يؤكد أن دولة الكويت سنَّت لنفسها نهجاً ثابتاً فى سياستها الخارجية ارتكز على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لكل البلدان المحتاجة بعيداً عن المحددات الجغرافية والدينية والعرقية، انطلاقاً من عقيدتها وقناعتها بأهمية الشراكة الدولية، بما يعنى أن الجمعيات الخيرية الكويتية واللجان الشعبية سطرت صفحات من الدعم المتواصل لمشاريع إنسانية عديدة فى آسيا وأفريقيا، وأصبحت الآن أحد العناوين البارزة لأيادى الخير التى يتميز بها الكويتيون.

توجُّه مستمر

وقد أشاد مجلس الوزراء الكويتى بالعطاء الإنسانى والعمل الدءوب للكويتيين، مشيراً إلى أن هناك محطات كثيرة كانت الكويت فيها سباقة لمد يد العون والإغاثة فى كل كرب يمر على العالم، وأكد أن تسمية الكويت مركزاً للعمل الإنسانى هو فصل من فصول العمل والقيادة فى المجالات الإنسانية والسياسية ساهمت فى أعمال النجدة وإغاثة المنكوبين فى العالم.

كما أن الكويت لديها العديد من الجمعيات الأهلية التى تقوم سنوياً بجمع ملايين الدولارات وتقديمها كمساعدات إنسانية للعديد من الفئات المتضررة فى بلدان العالم النامية، ما يعنى أن التقدير الدولى للكويت لم يأتِ من فراغ، بل كان انعكاساً لجهود جبارة قامت بها الكويت تجاه المحتاجين والمنكوبين فى العالم.