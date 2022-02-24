المشدد 7 سنوات لعاطل أنهي حياة مواطن بسلاح ناري بالمطرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة «أيمن. أ» بالسجن المشدد 7 سنوات، ومصادرة السلاح الناري المظبوط؛ لاتهامه بقتل شخص عمدا بالمطرية، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد مسعد أحمد، وعضوية المستشارين محمد خيري عبدالسلام، ومحمد منير الجوهري، وأمانة سر يوسف زهدي، وبهاء طنطاوي.

سلاح فرد خرطوش

وأوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 201954 لسنة 2014 جنايات المطرية، التي وقعت أحداثها عام 2014 في منطقة المطرية، أن المتهم «أيمن. أ»، عاطل، اشترك مع آخرين في قتل المجنى عليه «أشرف. ع» بغير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلق المتهم صوبه عيارًا ناريًا من سلاح ناري «فرد خرطوش» حوزته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة مشدين من أزره قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

شروع بالقتل

وأضافت التحقيقات أنه في ذات الزمان والمكان، شرع المتهمون في قتل المجني عليه «شوقي. ع»، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلق المتهم صوبه عيارا ناريا من سلاح «فرد خرطوش» حوزته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة مشدين من أزره قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإراتهم فيه، وهو مداركه المجني عليه بالعلاج.

كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة «بنادق خرطوش» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، حازوا واحرزوا ذخائر «عدة طلقات» استعملوها على الأسلحة النارية محل الاتهام السالف في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

تحريات المباحث

وجاء في تحريات المباحث، ورود بلاغ إليه مفاده حدوث مشاجرة فانتقل إلى محل البلاغ وأبصر المتهمين حال احرازهما لأسلحة نارية خرطوش، فتمكن من ضبط المتهم والسلاح الخرطوش حوزته إلا باقي المتهمين لاذوا بالفرار وأضاف أن تحرياته توصلت إلى حدوث مشادة بين المتهمين والمجنى عليهما، قام على أثرها المتهمين باطلاق أعيرة نارية وارتكاب الواقعة.