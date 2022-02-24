عاجل.. سماع دوي انفجار جديد في كييف.. وأوكرانيا تفتح الملاجيء

سمع منذ قليل دوي انفجار قوي في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك بعد انفجارات مماثلة في شرق أوكرانيا، تزامنا مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية قال إنها لحماية دونباس.

وتضاربت الأنباء وفق مراسل قناة سكاي نيوز عربية حول أسباب الانفجار، البعض قال إنه استهداف لمواقع الجيش في العاصمة الأوكرانية، والبعض الآخر قال إنها مضادات للصواريخ تم إطلاقها.

وذكرت قناة سكاي نيوز أن رئيس أوكرانيا يعقد في الوقت الحالي اجتماعا لمجلس الأمن القومي الأوكراني، لبحث العملية العسكرية الروسية التي أعلن عنها في نفس توقيت جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في أوكرانيا.

وذكرت كذلك أن السلطات الأوكرانية فتحت الملاجيء تحسبا لما قد يحدث خلال الساعات المقبلة.