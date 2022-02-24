جامعتا المنصورة و«رويال» تستعدان لإنشاء أول برنامج دولي للطب البيطري

وقعت جامعة المتصورة والكلية الملكية البيطرية (رويال) بلندن، مذكرة تفاهم تمهيدا لإنشاء أول برنامج بكالوريوس دولي للطب البيطري، وذلك خلال استقبال الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وفدا من الكلية الملكية البيطرية (رويال)- بجامعة لندن بإنجلترا، والتي بمقتضاها يتم البدء في دراسة إجراءات إنشاء البرنامج الدولي لمرحلة البكالوريوس، بترخيص من الكلية الملكية البيطرية (رويال) في تخصص الطب البيطري، ويتم حاليا الإعداد للاتفاقيات التفصيلية لهذا البرنامج من واقع دراسة تفصيلية للوائح الكليات في الجامعتين.

حضور رسمي لاستقبال وفد جامعة رويال بلندن

وأكدت جامعة المنصورة في بيان صحفي، أن الكلية الملكية البيطرية (رويال) تعتبر واحدة من أعرق كليات الطب البيطري ليس فقط في إنجلترا أو أوروبا بل عالميا، حيث يصل ترتيبها إلى المركز الثالث عالميا في تخصص الطب البيطري.

إنشاء درجات علمية مزدوجة لمرحلة البكالوريوس

وأكدت مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجامعتين على التعاون لإنشاء درجات علمية مزدوجة لمرحلة البكالوريوس وكذلك فتح الباب لتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب وتعاون الجامعتين في المؤتمرات والندوات والأبحاث العلمية، ويأتي هذا التعاون في إطار السعي لتدويل التعليم وتحسين كفاءة الخريجين بما يتوافق مع متطلبات العمل الدولية وتحقيقا لرؤية مصر 2030.

ومن جانبها أعربت الدكتورة جيل ماديسون عن سعادتها بتواجدها بصرح تعليمي متميز كجامعة المنصورة والتي تحظى بسمعة وترتيب عالميين فى العديد من التخصصات العلمية وبها الإمكانيات التعليمية والتدريبية الحديثة اللازمة لتأهيل طلابها بكفاءة عالية.

نسعى لتوفير برامج دولية كبرى

وقال الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، إن إدارة الجامعة تذلل أي صعوبات وتسعى دائما لتوفير برامج دولية مع كبرى الجامعات العالمية والتي تمتد لتستثمر هذا التعليم في الدول المجاورة لها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لرفع كفاءة خريجيها لمواكبة التطورات العالمية وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل محليا وعالميا.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة، أن الجامعة تسعى دائما إلى تحسين التعليم والتدريب المستمر لتأهيل الطلاب والخريجين، من خلال شراكات دولية جادة بما يتوافق مع خطة التنمية المستدامة، ويحقق مستوى متميز من التعليم والتدريب المهني على مستوى عالمي.

مكان معتمد لامتحانات مزاولة مهنة الطب البيطري

وأوضحت الدكتورة مها عبده العشماوي عميد الكلية، على أن قطاع الطب البيطري يسعى إلى تواجد مناهج موحدة، ويكون هناك مكان معتمد لامتحانات مزاولة مهنة الطب البيطري، والذى يعتبر التعاون مع الكلية الملكية البيطرية أحد أهم النماذج العالمية التي يحتذى بها في هذا الاتجاه الجديد لتعليم الطب البيطري في مصر، وإنشاء برامج مشتركة من شأنها تحديث وتطوير تعليم الطب البيطري في مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها عبده العشماوي عميد كلية الطب البيطري والدكتورة سحر عبد الرحمن منسق التعاون، ومن الجانب الإنجليزي حضر الدكتور جيل ماديسون مدير التطوير المهني والتعليم المستمر بالكلية الملكية البيطرية، والدكتور مايكل هيوتيسون كبير أخصائي الأمراض الباطنة، ونينا ديفيز مدير العلاقات الدولية بالكلية ورئيس الجمعية العالمية لاستراتيجيات التعليم.