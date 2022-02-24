المركز الإقليمي للأغذية يحصل على شهادة الاعتماد الدولي للمرة التاسعة

أعلن الدكتور أحمد العكازي مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، اليوم الخميس، عن تجديد الاعتماد في مجال جودة المعامل طبقا لمواصفة الاعتماد إيزو 17025 لسنة 2017 وذلك من جهة الاعتماد الأمريكية الدولية A2LA، يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بضرورة تطوير المعامل واعتماد الطرق المستخدمة وإضافة ما يلزم من طرق تحليل تواكب ما يستجد في تسجيلات الأعلاف وطرق الرقابة وكشف الغش.

تحقيق الإيزو للمرة التاسعة

يعتبر هذا التجديد هو التاسع من جهة الاعتماد الدولي، إضافة لسجل المركز المشرف، إذ حصل المركز على أول شهادة اعتماد عام 2004 بعدد 5 معامل زادت إلى 15 معملا معتمدا بـ 33 طريقة تحليل، حيث انتهج‏ المركز مبدأ الجودة أساسا لعمله.

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وذكر «العكازي» أنه تم تجديد الاعتماد الدولي للمركز في المجالات الآتية:

فحص وتدريج الحبوب.

تقدير البروتين الخام.

الألياف الخام.

مكونات الألياف ADF، NDF، ADL.

الفحص الميكروسكوبي.

الأحماض الأمينية.

تحديد مصدر الأحماض الأمينية.

الطاقة الكلية.

الفيتامينات.

تقديرات السوائل الفسيولوجية (الكوليسترول، الجليسريدات الثلاثية).

قياسات المياه (الشرب والآبار والصرف).

العناصر المعدنية.

الكالسيوم والفوسفور.

الأحماض الدهنية والدهون الكلية.

معامل سلامة الغذاء وتحديد سلالات البكتيريا والخمائر التي تدخل كإضافات علفية.

وأضاف أنه تم تحديد الاعتماد لمعمل التكنولوجيا الحيوية الذي يضم أحدث أجهزة التقديرات الوراثية، للكشف عن الأغذية المهندسة وراثيا، ويمكن بها أيضا كشف الغش بإضافة خامات غير مسجلة أو غير مسموح بإضافتها للتركيبات العلفية، كما تم تحديد اعتماد معمل السموم الفطرية بالخامات والأعلاف، الذي يشمل قياسات العديد من السموم الفطرية ذات الآثار شديدة السمية، التي يمكن أن توجد في خامات الأعلاف بتركيزات ضئيلة في حدود الجزء في البليون وذلك بأحدث طرق التعرف والتقدير المستخدمة دوليا.

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ويذكر أن المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف أحد كيانات مركز البحوث الزراعية بـ وزارة الزراعة، التي تعاون قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بتسجيل خامات وإضافات الأعلاف والرقابة على تداولها، ويعمل المركز برؤية وشعار «أعلاف آمنة لغذاء آمن»، تنفيذا لدوره في استراتيجية مصر 2030 الزراعية للتنمية المستدامة.