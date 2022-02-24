إعلان نتائج بطولة كرة السرعة للجامعات والمعاهد العليا.. شارك بها 50 طالبا

انتهت فعاليات دوري الشهيد الرفاعي للجامعات والمعاهد العليا المصرية رقم 49 في مسابقة كرة السرعة، ، والتي أقيمت في الفترة من 22 إلى 23 فبراير الجاري، برحاب ملاعب جامعة عين شمس، بمشاركة 24 طالبًا و26 طالبة من 13جامعة (عين شمس- القاهرة - مصر الدولية - كفر الشيخ - بدر - الأكاديمية البحرية - مصر المعلوماتية - التعليم العالي - حلوان - البريطانية - الصينية - الروسية - الإسكندرية) برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأقيمت المسابقة تحت إشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، و بهاء مختار مدير قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، ود. محمد رمضان مشرف البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات.

وأسفرت النتائج عن الآتي:

السولو طالبات

المركز الأول: الطالبة سلمي جمال (جامعة عين شمس)

- المركز الثاني: الطالبة حبيبة سامح (جامعة القاهرة)

- المركز الثالث: الطالبة حبيبة أحمد محمد (جامعة مصر الدولية)

السولو طلبة

المركز الأول: الطالب علاء عادل إمام (الأكاديمية البحرية)

- المركز الثاني: الطالب يوسف عمر سعد (التعليم العالي).

- المركز الثالث: الطالب عادل شفيق (جامعة عين شمس).

الفردي طالبات:- المركز الأول: الطالبة حبيبة سامح (جامعة القاهرة).

- المركز الثاني: الطالبة ندى خالد السفري (التعليم العالي).

- المركز الثالث: الطالبة ندى أحمد عبد الغفار (جامعة بدر).

الفردي طلبة

المركز الأول: الطالب عمر أسامة والطالب علاء عادل (الأكاديمية البحرية).

المركز الثاني: الطالب عمرو فوزي (الجامعة الصينية).

المركز الثالث: الطالب محمد طارق والطالب عمر أحمد أمين (جامعة القاهرة)

التتابع المختلط

المركز الأول: الأكاديمية البحرية:

• ميار محمد عبدالله.

• منة الله احمد محمد .

• محمد أسامة عبدالله.

• علاء عادل إمام.

- المركز الثاني: جامعة عين شمس:

• دنيا سامح فاروق.

• سلمي جمال عبد الناصر.

• يحيي خالد سالم

• عادل شفيق محمد.

- المركز الثالث: جامعة القاهرة

• ياسمين محمود عبد المنعم.

• حبيبة سامح محمد.

• عبدالله محمد السيد.

• محمد طارق محمد.

- المركز الثالث (مكرر): جامعة كفر الشيخ

• عواطف محمود ليمونة.

• هايدي عبد الله بطاح.

• أحمد عادل عامر.

• محمد أشرف سالم.