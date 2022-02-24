إغلاق ميناء السويس البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء السويس البحري، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساء، نظرا لسوء الاحوال الجوية، وشدة الرياح التي بلغت 26 عقدة، واتجاه الرياح جنوبي غربي والضغط الجوي 1011، ما ترتب عليه اضطراب حالة البحر.

اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة الملاحة

وشدد اللواء أح مهندس محمد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، في بيان صادر عن الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

طقس السويس اليوم

وشهدت محافظة السويس، اليوم الخميس، ارتفاعا في درجة الحرارة وشعورا بالدفء وعدم الإحساس بالبرودة خلال ساعات النهار، وظهرت بعض الغيوم المتقطعة بعض الوقت، وفي معظم الأحيان ظهرت سماء السويس صافية تماما من الغيوم، وسيطر على المدينة الباسلة منذ شروق الشمس طقس مشمس دافئ.

رياح محملة بالرمال وتقلبات جوية

توقعات الهيئة العامة للأرصاد تضمنت تحذيرات من التقلبات الجوية، خاصة ما يتعلق بنشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة خلال الفترة من اليوم الخميس وغد الجمعة، فيما انعدمت فرصة تساقط الأمطار خلال اليوم الخميس.

وسجلت درجة الحرارة العظمى اليوم في محافظة السويس 19 درجة مئوية، بانخفاض خمس درجات عن الأمس، فيما سجلت درجة الحرارة الصغرى 13 درجة، وبلغت سرعة الرياح 24 كم / ساعة.