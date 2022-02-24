سيدة تقفز من أعلى كوبري الجامعة وتترك رسالة: «خلي بالك من العيال»

ألقت سيدة نفسها من أعلى كوبري الجامعة في الجيزة، وتركت رسالة كتبت فيها «خلي بالك من العيال»، وتمكن رجال الإنقاذ من انتشالها، ونُقلت إلى المستشفى، واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بالواقعة

ورد إخطار إلى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد حسن الدكروري مأمور قسم الجيزة، بتلقيه بلاغ بإلقاء سيدة نفسها من أعلى كوبري الجيزة بدائرة القسم، وتبين أنّ سيدة تعمل حارسة عقار، وتبلغ من العمر 32 عامًا، وأنها ألقت نفسها من أعلى كوبري الجامعة وتركت هاتفا صغيرا ومحفظة بها مبلغ 5 جنيهات.

وتمكن رجال الإنقاذ النهري، من إنقاذ السيدة ونقلت إلى مستشفى أم المصريين.

حالة نفسية سيئة

وعقب سؤال زوجها، قرر أنّها تعاني من حالة نفسية سيئة عقب طردهم من العقار الذي كانا يعملان به، وتركت ورقة كتبت فيها «خلي بالك من الأولاد»، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.