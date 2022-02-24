أستاذ علاقات دولية: الشعب الروسي يدعم بوتين

قال الدكتور عمرو الديب،أستاذ مساعد في العلاقات الدولية بجامعة لوباتشيفسكي الحكومية، إن الجبهة الداخلية الروسية متوحدة ضد أوكرانيا، وجرى تخفيض أسعار المواد الغذائية وهناك تحسن في السوق الروسي على عكس المتوقع، مؤكدًا أن الشعب الروسي يقف وراء الرئيس فلاديمير بوتين.

الغرب العدو الأول للشعب الروسي

وأضاف «الديب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الشعب الروسي يقف دائمًا في ظهر القيادة السياسية، ومعظمهم يؤمنون أن «بوتين» فعل الكثير لهم، لافتًا إلى أن العدو الأكبر للشعب الروسي هو الغرب وبريطانيا إذ يرفض الشعب الروسي التقاليد الغربية.

استدعاء الاحتياطي في الجيش في روسيا

وأوضح الأستاذ المساعد بجامعة لوباتشيفسكي الحكومية، أن روسيا استدعت المجندين الاحتياطيين في الجيش الروسي، لافتًا إلى أن القوات البرية هي التي تلعب دورًا مهمًا بجانب قوات المدفعية والركن المعتمد على الحرب الإلكترونية، واستطاعوا شل القوات العسكرية للقوات الأوكرانية، وتعطيل عمل الطائرات دون طيار التركية التي كانت تستخدمها أوكرانيا.

تقهقر أوكراني

وأشار أستاذ مساعد العلاقات الدولية بجامعة لوباتشيفسكي الحكومية، إلى أن هناك ضعفًا غير طبيعي من أوكرانيا وقيادة الجيش الأوكراني، وإدارة الحرب النفسية كانت صعبة عليهم للغاية، لافتًا إلى أنه يستبعد تحرك قوات الناتو لأن القوى النووية التي يملكها كل طرف تمنع البدء بالحرب ومواجهة عسكرية مباشرة، مبينًا أن الرد الأمريكي والغربي هو الذي سيحدد مصير هذه المشكلة، موضحًا أن بداية هذه الحرب كانت في أخر عام 2008 عندما لم يحترم الغرب الدب الروسي.

اتفاق أوروبي ضد روسيا

من جانبه، قال الدكتور أحمد يوسف، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، إن دول الاتحاد الأوروبي جميعها اتفقت على تنفيذ عقوبات على روسيا خلال 20 ساعة فقط، مؤكدًا أن الحرب الروسية الأوكرانية ستؤدي إلى رفع الأسعار عالميًا خاصة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضح «يوسف» أن الاتحاد الأوروبي لم يعد قويًا كما كان، مشيرًا إلى أن التعامل الغربي مع روسيا الفترة المقبل سيكون مختلفًا عن التعامل قبل هذه الحرب، وحاليًا في أوروبا يجب التفكير في إيجاد بديل للغاز الروسي، مشددًا على أن أوروبا لا تريد دفع ثمن الصراع الأمريكي الروسي، لافتًا إلى أن أوكرانيا اتُخذت ساحة عمليات.