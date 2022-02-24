رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا: «إحنا كويسين ومفيش أي إصابات»

قال علي فاروق، رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إن هناك تواصلًا بين أفراد الجالية المصرية في مدن مختلفة في روسيا من أجل التجمع، متابعًا: «إحنا كويسين مفيش أي إصابات، لسه هناخد قرار إجلاء جوي أو بري مش هنتسنى الأمور تبقى أسوأ من كده، الأمور غير واضحة في الشارع في أوكرانيا، وفيه انفلات أمني في بعض المدن، وفي تكدسات على أماكن شراء الغذاء والبنزين والناس بتخرج من أماكن السكن».

تواصل السفارة المصرية في أوكرانيا مع المصريين

وأضاف «فاروق» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المصريين موجودون في أماكن مختلفة وهذا يصعب الإجلاء، مبينًا أن التأخير أكثر يصعب الإجلاء أيضًا، موضحًا أن السفارة المصرية في أوكرانيا تتواصل بشكل مستمر مع المصريين وطالبتهم بتوخي الحذر، وتواصلت مع الجامعات لتحويل الدراسة إلى طريقة «الأونلاين»، موجهًا الشكر لوزيرة القوى العاملة التي تطالب دائمًا بالحفاظ على البنات المصريات في أوكرانيا.

إدانة تركية لروسيا

من جانبه قال العميد خالد عكاشة، رئيس المعهد المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تركيا أدانت العمل العسكري الروسي، وستفتح قواعدها العسكرية أمام حلف الناتو، لافتًا إلى أن المعسكر الغربي لم يكن له أي رد فعل سوى العقوبات الاقتصادية فقط.

هدف روسيا من الحرب

وأضاف «عكاشة» خلال استضافته في نفس البرنامج، أن روسيا تستهدف الحصول على الأراضي التاريخية، وهي ثلث مساحة أوكرانيا حيث ستكون هذه الأماكن تحت راية الجمهوريات التي تسيطر عليها روسيا، مبينا أن روسيا ضربت 12 مطارًا في أوكرانيا في وقت قليل جدًا بسبب معرفتها الدقيقة بالأماكن.