ضبط 5 أطنان فلفل مجهول المصدر في حملة تموينية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز، وذلك لتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وشُنت الحملات بمركز ومدينة المحمودية، ما أسفر عن ضبط 3 أطنان من الصابون السائل، و2 طن كلور خام، بدون بيانات أو علامات وكمية كبيرة من الجراكن والفوارغ البلاستيك والاستيكارات داخل أحد مصانع المنظفات غير المرخصة.

ضبط أغذية مجهولة المصدر في المحمودية

كما تم ضبط كمية من السجق داخل أحد المطاعم مجهول المصدر، و25 شيكارة علف مجهولة المصدر، و30 عبوة سجائر مجهولة المصدر، و8 كجم شيكولاتة منتهية الصلاحية، كما تم تحرير محضر ضد أحد محال الجزارة لحيازته لحوم ذبحت خارج المجازر الحكومية.

كما تم تحرير محضر لأحد محال السوبر ماركت لعدم الإعلان عن الأسعار.

محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار

وبالمرور على مركز ومدينة الدلنجات تم ضبط 5 أطنان فلفل أحمر مطحون، و2 برميل لون صبغه حمراء، وشيكارة ورق لورى زنة 15 كيلو مجهولة المصدر، و5 كجم لحوم مفرومه مجهولة المصدر، و3 محاضر لحوم مكشوفة، وبالمرور على مركز ومدينة وادى النطرون تم ضبط 7 أطنان سلفات ماغنسيوم مجهول المصدر.

ومن جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات علي المطاعم والمحال التجارية والأسواق لتشديد الرقابة وضمان جودة المنتج حفاطا على أرواح وسلامة المواطنين.