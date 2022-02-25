قمة طارئة لـ الناتو غدا.. وواشنطن تطرد المسؤول الثاني في سفارة موسكو

أعلن حلف شمال الأطلسي «الناتو»، عقد قمة طارئة صباح غد السبت، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي، أمر في وقت سابق، بإجراء التعبئة العامة، من أجل ضمان الدفاع عن الدولة، والحفاظ على الاستعداد القتالي والتعبئة للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات العسكرية الأخرى.

وكان مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، أعلن أمس الخميس، طرد المسؤول الثاني في السفارة الروسية في واشنطن، ردا على طرد روسيا لنظيره الأمريكي، في وقت سابق من هذا العام.

واشنطن: طرد الدبلوماسي الروسي ليس له علاقة بالأزمة الأوكرانية

وقال المسؤول الأمريكي، إنه جرى إبلاغ الروس بهذا الأمر، ومنح الدبلوماسي بضعة أسابيع لمغادرة الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طرد الدبلوماسي الروسي ليس له علاقة بالأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن واشنطن اتخذت هذا الإجراء كرد مباشر على ما فعله الروس.