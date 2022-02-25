زوجة بدعوى طلاق: «بخدم العيلة كلها.. وأمه بتقولي إنتى مش أحسن من بنتي»

وقفت سيدة في منتصف العقد الثالث من عمرها، تدعى «ندا م.»، أمام محكمة الأسرة لتشتكي من والدة زوجها «محمد ن.»، حيث أنها ترغمها على القيام بجميع أعمال المنزل بمفردها وتخدم العائلة بأكملها، وأن زوجها يعنفها عندما تشتكي له من والدته، وأشارت إلى أن آخر شجار كان بينهما، بسبب طلب والدته منها أن تقوم بتنظيف سلم العقار الذي يقيمون فيه، وعندما رفضت قالت لها «إنتي مش أحسن من بنتي»، فتوجهت الزوجة لمحكمة الأسرة بالجيزة وأقامت دعوى طلاق للضرر.

والدها رفض الزيجة

روّت الزوجة للقاضي تفاصيل تعرفها على زوجها، وقالت إنها تعرفت عليه خلال دراستها الجامعية ووقعت في حبه، وبعد عدة أشهر صارحها بإعجابه بها منذ فترة، وطلب خطبتها، لكن عائلتها رفضت بسبب الفرق الاجتماعي بينهما، حيث أنها فتاة مدللة بالنسبة لعائلتها، ولديها من يخدمهم في المنزل، وبعد 6 أشهر أثرت على والدها وأقنعته أنها غير مهتمة بمستواه الاجتماعي وأنه شاب طموح ولديه وظيفة.

وأشارت الزوجة إلى أنها أقنعت والدها ووافق على مقابلته، وتمت الخطبة، وكانت تعيش في سعادة ولا يبخل عليها بشيء، وأنه أخبرها خلال فترة الخطبة أنه سيسكن في ذات العقار الذي يقيم فيه والداه وأخواته، فوافقت، وبعد أشهر تمت الزيجة، وكانت سعيدة لأنها لا تعرف ما ينتظرها بعد ذلك.

تحملت والدته 3 سنوات

أضافت الزوجة أنها عاشت معه لمدة 3 أعوام، متحملة أسلوب عائلته الفظ معها، وكان كل مرة يهدئها ويخبرها بحبه لها، حيث أنها كانت تخدم العائلة بأكملها، وزوجات أشقائه كن ملكات مدللات بالنسبة لوالدته، وعندما تعترض كانت والدته تجبره على تعنيفها وتستفزه حتى يقوم بضربها، وكانت تغضب لمنزل والدها ويذهب لمصالحتها، وتعود معه بعد أن يعدها بأن والدته لن تتدخل في أي شيء بينهما مجددا.

أمه قالت لي إنتي مش أحسن من بنتي

وتابعت الزوجة لقاضي محكمة الأسرة: «آخر مرة رجعت فيها أمه عندت معايا أكتر، وكانت بتجبرني أنضف، ولما جوزي يرجع كانت تشتكي إني مش بعمل حاجة، ولما أرفض تهزقني وتقولي إنتي مش أحسن من بنتي في حاجة، بنتي بتخدم أهل جوزها علشان بنت أصول، ومن شهر طلبت مني أمسح سلم العمارة لأن الدور علينا، وأنا رفضت أمسحه علشان الجيران طالعة ونازلة، ولما رفضت حرضت جوزي يضربني».

دعوى طلاق للضرر

وأنهت الزوجة دعواها بأنها بغضت العيش مع زوجها بسب تصرفاته وتصرفات والدته، وأنها نادمة على أنها وافقت على الزواج منه، وأنها كانت فتاه مدللة ولديها من يخدمها، فتوجهت لمحكمة الأسرة وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر، ولازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.