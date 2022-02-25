إصابة طفلة وسيدة سقطتا من «ميكروباص».. ودراجة نارية تصيب آخرين بالبحيرة

أصيبت طفلة وسيدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء سقوطهما من سيارة ميكروباص بطريق «مصر- الإسكندرية» الزراعي، بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو حمص يفيد باستقبال المستشفى مصابتين بجروح متفاوتة وكدمات، إثر سقوطهما من سيارة ميكروباص بطريق «مصر- الإسكندرية» الزراعي بنطاق ذات المركز، وحرر محضر بالواقعة.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من جنى الشحات سعد الله، 11 سنة، مقيمة بأبوحمص، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومريم فرج سعد الله عوض، 25 سنة مقيمة بأبو حمص، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى أبو حمص العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة شخصين صدمتهما دراجة نارية أثناء عبور الطريق

كما أصيب شخصان آخران بجروح خطيرة، إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية بهما بطريق قرية جرجس بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الرحمانية لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الرحمانية يفيد باستقبال المستشفى شخصين مصابين، حيث صدمتهما دراجة نارية أثناء عبور الطريق بقرية جرجس التابعة لذات المركز، وحرر المحضر اللازم.

أسفر الحادث عن إصابة كل من إبراهيم محمد إبراهيم عيد 50 سنة، مقيم عزبة الضي الرحمانية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن، وعبد الرحمن عبد المجيد بسطاويسي 35 سنة، مقيم بالإنشا بمركز الرحمانية، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الرحمانية المركزي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.