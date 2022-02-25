الدبلوماسية الرقمية الإسرائيلية.. رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة

حصلت آية محمود عبدالفتاح عنان، الباحثة بجامعة القاهرة، على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، في الرسالة المقدمة منها بعنوان «الدبلوماسية الرقمية في العلاقات الدولية .. الدبلوماسية الرقمية الإسرائيلية تجاه المنطقة العربية منذ عام 2015».

وتعد الرسالة هي الأولى من نوعها في تناول الدبلوماسية الرقمية، ولاسيما الإسرائيلية، وجرى مناقشتها بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأشرف عليها الأستاذ الدكتور نادية مصطفى، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وناقش الرسالة على مدار ثلاث ساعات، كلا من الأستاذ دكتور أحمد يوسف أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، رئيسًا وعضوًا، والدكتورة إيمان رجب رئيس وحدة الدراسات العسكرية والأمنية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عضوًا.

وناقشت الباحثة خلال الرسالة، ماهية الدبلوماسية الرقمية، وكيف أثرت على عالم العلاقات الدولية المعاصرة، كما حللت الرسالة دور الدبلوماسية الرقمية الإسرائيلية الموجهة للشعوب العربية، من خلال مسح الصفحات الإسرائيلية الرسمية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف إعادة بناء الصورة الذهنية لدولة الاحتلال، عبر مخاطبة العقول العربية، ولاسيما فئة الشباب، لكونهم الأكثر استخداما ونشاطا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبرزت الباحثة تطور الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه المنطقة العربية في مرحلة ما بعد التسوية السلمية، وذلك من خلال المزج ما بين أدوات القوة الناعمة، والصلبة، وأوضحت أهم أهداف الدبلوماسية الرقمية الإسرائيلية الموجهة للشعوب العربية، وقامت بتقييم مدى فاعلية تلك الأداة الدبلوماسية المستحدثة، وكشفت كثافة الاستخدام الإسرائيلي لها، من خلال محتوى جاذب للجمهور، يحوي العديد من المقاطع المصورة (فيديوهات)، ورسوم الكاريكاتير، التي لم تتناول فقط القضايا السياسية، بل اتسعت لتشمل القضايا الاجتماعية، والثقافية، والرياضية والدينية أيضا، لجذب أكبر عدد ممكن من المتابعين العرب، مع محاولة فصل القضية الفلسطينية، عن العلاقات العربية - الإسرائيلية؛ والتي لم تتناولها دولة الاحتلال عبر تلك الأداة الدبلوماسية، إلا عند محاولة تبرير هجماتها الوحشية على الشعب الفلسطيني الأعزل.

ونجحت الباحثة من خلال رسالتها، في دق ناقوس الخطر، من شراسة الهجمة الإسرائيلية الرقمية على الشعوب العربية، ولاسيما على المدى الطويل، خاصة في ظل تراجع الدبلوماسية الرقمية العربية بشكل عام، والفلسطينية على وجه الخصوص، في إدارة هذا الصراع الوجودي الممتد، وأوصت بضرورة تطوير أداء الدبلوماسية الرقمية العربية، للرد على الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة، واختتمت رسالتها بمقولة (عاشت فلسطين حرة من النهر إلى البحر)، وسط تصفيق حار من جميع الحضور.

تجدر الإشارة إلى أن آية محمود عبدالفتاح عنان الباحثة بجامعة القاهرة، تخرجت من قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2002 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وكانت من أوائل دفعتها، وحصلت الباحثة على درجة الماجستير عام 2017 من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، في الرسالة المقدمة منها بعنوان «دور الفضائيات الإخبارية في العلاقات الدولية».