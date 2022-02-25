الخلالي: الطغرائي كان شاعرا وكيميائيا فريدا.. و«لامية العجم» أشهر قصائده

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن «لامية العجم» واحدة من أهم وأشهر قصائد الطغرائي، وهو واحد من مشاهير الشعر العربي، ومن أفضل الذين نظموا الشعر في التاريخ العربي.

وأضافت قصواء الخلالي، خلال تقديم حلقة اليوم الجمعة، من برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة CBC، أن «الطغرائي» كان يعيش في منتصف نهايات القرن الخامس الهجري وصولا إلى بدايات أو منتصف القرن السادس الهجري: «تواريخ الميلاد والوفاة عادة تكون من المختلف عليه في التاريخ، وعادة لا يستطيع أحد أن يتبنى كمصدر موثق ودقيق هذه التواريخ لأن هناك عادة من يستطيع أن يثبت أمرا أخرا بواقعة أخرى».

الخلالي: الطغرائي كان يهتم بالعلوم في عصره

وتابعت الإعلامية أن كان كيميا فريدا وكان يهتم بالعلوم والكيمياء في عصره، لكنه لم ينسَ الشعر يوما وكان يقول الشعر حتى خرجت لنا «لامية العجم»، وهي من القصائد البديعة وتندرج تحت بند شعر الحكمة، ومن شعر الحكمة كان هناك الكثير من الأبيات التي نستخدمها وتحولت بعد ذلك إلى أمثال شعبية، مثل «لا ناقة لي فيها ولا جمل».

وأوضحت إن موسوعة «مصر القديمة» للمفكر المصري الراحل الدكتور سليم حسن واحدة من أهم وأدق وأفضل الموسوعات التي تناولت تاريخ مصر بأيدٍ مصرية، وتحتوي على مصادر تاريخية عظيمة وكان يتحقق من كل التفاصيل بنفسه حتى أنه كان يشارك في الحفائر.

الملك أوناس حكم مصر 30 عاما

وتناولت الإعلامية سيرة الملك «أوناس» الذي كان من أواخر وأعظم ملوك الأسرة الخامسة، حيث حكم مصر نحو 30 سنة، موضحةً أن متوسط حكم الملك في مصر يتراوح بين أكثر من 20 سنة وأكثر من 30 سنة.

وأكدت أن تابوته كان منقوشا فيه تعاويذ دينية كثيرة، وقال مؤلف الموسوعة عن حجر دفنه في الأهرام إنها الأولى من نوعها التي يوجد فيها متون دينية بهذا الشكل.

وأشارت إلى رصد تشابه كبير بين باب مقبرته وأبواب مقابر ملوك الأسرة السادسة، موضحةً أن معبد أوناس كان عظيما وكان مليئا بالنقوش، وتطرّق إلى مقبرة زوجته وسيرة أولاده ومقابرهم.