كلمات أغنية «عليكي عيون» لأحمد سعد.. حققت 1.5 مليون مشاهدة في يومين

تصدرت كلمات أغنية «عليكي عيون» للفنان أحمد سعد، محركات البحث خلال الساعات الماضية، وتصدرت الأغنية قائمة «تريند» موقع نشر الفيديوهات «يوتيوب» بعد أن اقتربت من مليون ونصف المليون مشاهدة في يومين.

كلمات أغنية «عليكي عيون» أحمد سعد

كلمات أغنية «عليكي عيون» أحمد سعد من كلمات محمد شافعي، والتي جاءت كلماتها كالتالي:

عليكي عيون

لا بتنافق ولا بتخون

وفيها من الأمان مخزون

وفيها من الجمال اسرار

عليكي كلام

يمشي الحزن وابقى تمام

يطمن قلبي يرجع خام

ف أكون أنا وإنتي كالأطفال

عليكي سلام

يقويني على الأيام

في طاقة تزقني لقدام

وبيها بكمل المشوار

عليكي هدوء

حلاوة صوت ونظرة شوق

أكون زعلان اشوفك اروق

وأحس براحة واستقرار

عليكي جمال

وقلبِك صافي وابن حلال

معاكي بعيش في راحِة بال

ومن غيرك بكون محتار

وجودك خير

بضحكة تخلي يومي جميل

بتسندي ضهري وقت ما أميل

انا فعلا عرفت اختار.

تصدر أغنية «عليكي عيون» بحث المتابعين

وأعلن الفنان أحمد سعد تصدر أغنية «عليكي عيون»، «التريند» الأول عبر موقع نشر الفيديوهات يوتيوب، ونشر صورة توضح وجود الأغنية على قائمة الأكثر تداولًا، معربًا عن شكره لله على تصدر الأغنية للتريند، وهذا كله بفضل حب الجمهور له، معقبًا: «شكرًا جمهوري الحبيب».

أغنية «عليكي عيون» لـ أحمد سعد، من غنائه و ألحانه، وكلمات محمد شافعي، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

تفاعل الجمهور مع أغنية «عليكي عيون» لـ أحمد سعد

عبر عدد من متابعي أحمد سعد عن إعجابهم بأغنية «عليكي عيون» من خلال التعليقات على منصة يوتيوب، التي حصلت على ما يقرب من مليون ونصف المليون مشاهدة خلال يومين.

ومن أبرز التعليقات ما قاله أحد المتابعين: «أحمد يا سعد أنت فنان موهوب حقيقة وموهبة نادر وجودها، وصوت قوي رجاء احترامًا لجمهورك ومتابعينك ما تحرمناش من جمال أعمالك ومتتأخرش علينا بالجديد، بالتوفيق دايما ومن نجاح لنجاح بإذن الله»، بينما علق آخر وقال: «يا جماعة الأغنية مش راضية تطلع من دماغي أنا حرفيا بسمعها طول اليوم.. الأغنية قمر واللي مغنيها قمرين والكلمات تحفة بجد.. ولا الإحساس يخرابي عالاحساس يجنن».