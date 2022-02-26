من هي حبيبة «هريتيك روشان» الجديدة.. وحقيقة علاقتهما؟

بات اسم صبا آزاد، حبيبة هريتك روشان الجديدة، حديث السوشيال ميديا بين جميع محبي الفنان الهندي الشهير من الهند والوطن العربي ومتابعيه من جميع أنحاء العالم أجمع، وفي السطور التالية سوف نسرد لكم أبرز المعلومات عن الأولى، وأسباب انتشار شائعات الارتباط العاطفي وزواج الثنائي.

قام هريتيك روشان، بدعم صبا آزاد ومباركتها على حفلها القادم، من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي من خلال خاصية «استوري»، مما أثار الجدل حولهما والتكهن بأنها محاولة لتأكيد علاقتهما حيث أن هذا التصرف غير معروف عن «روشان»، والذي يقوم بمشاركة مواعيد حفلات زملائه، ودعمهم بهذا الشكل.

بالفعل يعرف عن هريتيك روشان، أنه صديق جيد وشخص داعم لمن حوله، لكنه من الممكن أن يعلق لصديق ما على عمل جديد أو فيلم، لكن مشاركة استوري من أجل دعم حفل مطرب أو مطربة من زملائه، أو فيلم جديد لأحد من خارج عائلته نادر حدوثه من روشان.

فقد قام هريتيك روشان بمشاركة البوستر الرسمي لحفل صبا آزاد مع المطرب شاه بيون، معلقا: «سوف تقتلون يا رفاق من سحر الحفل»، وتعد هذه المشاركة الأولى له لدعم آزاد، في ظل شائعات مواعدتهم ووجود علاقة عاطفية بين الثنائي.

وانتشرت شائعات الارتباط بين الثنائي، بعد ظهور صبا آزاد مع هريتيك روشان في العديد من المناسبات، وخاصة ظهورها وسط تجمع عائلي لعائلة روشان، ويعرف أنه متحفظ بشأن مشاركة أصدقائه تجمعاتهم العائلية، مما دفع البعض لوضع تكهنات عن وجود علاقة حب ومواعدة لبعضهما البعض.

كان هريتيك روشان متزوج من سوزان خان، ودام زواجهما أعواما عديدة، ومازالت تربطهم علاقة قوية حتى الآن، ولديهما طفلان بعمر المراهقة.

من هي صبا آزاد؟!

صبا آزاد ممثلة هندية ظهرت في عدة أفلام هندية مؤخرا، من مواليد 1990 ولديها من العمر 31 عاما، حيث يكبرها هريتيك روشان بأكثر من 17 عاما، حيث أنه يمتلك من العمر 48 عاما، ومن أبرز أفلامها، شاندار، كاروان.

وغيرت صبا آزاد اسمها من صبا سينج أجاروال لاسم صبا آزاد، في يناير 2020، حيث أنها هندوسية الديانة، و«آزاد» لقب إسلامي.

وعلقت «صبا» على تغيير لقبها بأنه حرية شخصية لها ولا تريد أن تفصح عن سبب تغييره، وقالت يمكنني أن أكون غيرت ديني للإسلام، وربما أكون أريد أن يرتبط اسمي بالحرية، حيث كلمة «آزاد» تعني الحرية باللغة الهندية.